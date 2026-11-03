Pablo Gavián se pierde lo que resta de temporada por grave lesión de rodilla

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Vigo, 3 nov (EFE).- El defensa del Celta Fortuna Pablo Gavián se perderá lo que resta de temporada por “una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha”, según informó el club.

El futbolista gallego, uno de los habituales en el once inicial de Fredi Álvarez, se lesionó durante el último partido liguero que enfrentó al filial celeste con el Córdoba el pasado sábado en Balaídos.

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“El defensa sufrió una contusión y torsión en la rodilla derecha durante el partido, lo que obligó a realizarle una exploración médica para determinar el alcance de la lesión. Las pruebas confirmaron la rotura del ligamento cruzado anterior”, señala el Celta en su comunicado.

El tratamiento previsto contempla una intervención quirúrgica que se realizará en los próximos días, tras la cual el jugador iniciará el correspondiente proceso de rehabilitación y fisioterapia. El Celta desea al canterano “una pronta recuperación y mucho ánimo”. EFE

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Dmg/ism