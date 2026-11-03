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El Tenerife decreta seis días de luto para todas sus categorías

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Santa Cruz de Tenerife, 3 nov (EFE).- El Club Deportivo Tenerife ha decretado seis días de luto, durante los cuales queda suspendida la actividad de su primer equipo, del femenino y del fútbol base.

En un comunicado, la entidad blanquiazul agradece en nombre de la familia de Jesús de Miguel "todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas" y solicita, "de corazón", el "máximo respeto" a su privacidad "en estos terribles momentos".

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En el mismo comunicado, recuerda la convocatoria para el próximo sábado a las 18.00 horas en el Heliodoro Rodríguez López de un "solemne homenaje" en recuerdo de Jesús de Miguel, en el que la afición podrá "despedir de la mejor manera" al delantero fallecido tras el duro golpe recibido en el partido contra el Andorra.

Por último, confirma que la primera plantilla del Tenerife, así como el cuerpo técnico y la directiva, estarán presentes en el sepelio que tendrá lugar en Navahermosa (Toledo). EFE

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