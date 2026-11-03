El PP acusa a Puente de desoír los avisos y le pide que "saque sus manos" de Transportes

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Madrid, 3 nov (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado este martes al titular de Transportes, Óscar Puente, de desoír los avisos sobre el sistema ferroviario y le ha exigido que "saque sus manos" del Ministerio porque -ha dicho- "ya hemos perdido demasiadas víctimas por su culpa".

En su segunda intervención durante la comparecencia de Puente en la Diputación Permanente del Congreso por el accidente de Urda (Toledo), ha acusado al ministro de hacer un ejercicio de "cinismo y demagogia", de "tergiversar" los datos, "igual" que en el siniestro ferroviario de Adamuz, todo "con tal de no hablar de su responsabilidad" por tres accidentes mortales en 9 meses.

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Ha recordado que el PP le urgió a actuar en reiteradas ocasiones en la Cámara Baja por las incidencias que se estaban registrando, le pidió un plan de choque, un análisis de los sistemas de seguridad y aumentar el mantenimiento de las vías.

"Aquí nos humilló, nos insultó, nos llamó de todo por decirle que había que fortalecer el sistema de seguridad, por pedirle que hubiera más atención, más mantenimiento, por decirle lo que le estaban diciendo en el sector", ha añadido.

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La portavoz del PP ha recordado una reciente cita de Puente durante una intervención en el Congreso, cuando dijo que "Dios nos libre de que sean ustedes -en referencia a los populares- los que tengan que implementar un plan de choque".

Ha añadido que Puente no "nos libró de tres accidentes con 116 muertos" y le ha espetado: "Puede usted ir contra mi grupo parlamentario, puede traer aquí todo lo que quiera, pero, por favor, saque sus manos del Ministerio de Transportes, ya hemos perdido demasiadas vidas por su culpa".

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Muñoz ha recordado que todos los grupos, menos Bildu y el PSOE, "han pedido hoy la dimisión", del ministro, al que ha acusado de haber sido incapaz de "hablar de las víctimas" pero sí ha tenido tiempo "hasta de reírse" o hacer "chanzas".

"Ha hablado usted de aborto, de fascismo, de Sanabria, de paletos (...); quiero creer de verdad que algún día cuando usted esté fuera de la política, que espero que sea más pronto que tarde, usted verá esta intervención y se avergonzará", ha apostillado. EFE

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(foto) (vídeo)