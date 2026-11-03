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El Gobierno nombra nuevo embajador de España en Cabo Verde a Juan Manglano Aboín

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El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado la designación de Juan Manglano Aboín como nuevo embajador de España en Cabo Verde, según han detallado en las referencias.

Manglano Aboín es licenciado en Derecho y diplomado en Relaciones Internacionales por la Universidad Pontificia de Comillas e ingresó como funcionario en la Carrera Diplomática en 2010.

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El nuevo embajador de Cabo Verde desempeñaba en los servicios centrales del Ministerio desde septiembre de 2024 el cargo de director del Gabinete Técnico del Subsecretario de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Anteriormente, había ocupado la Subdirección General de Asuntos Jurídicos Consulares, además de diversos puestos en la Dirección General para África y en el Gabinete del Ministro.

En el exterior, ha ejercido como Segunda Jefatura en la Embajada de España en Nairobi (Kenia) y como representante permanente adjunto de España ante ONU-Hábitat. Además, ha estado destinado como secretario de embajada encargado de los asuntos consulares en Yakarta (Indonesia) y como consejero para Asuntos de Desarme en la Representación Permanente de España ante las Naciones Unidas en Ginebra.

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