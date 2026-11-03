Espana agencias

Alisa, corta, colorea: se impone un cambio de 'look'

Guardar

Inmaculada Tapia

Madrid, 3 nov (EFE).- Cortar, rizar, alisar. Ondas sobre cobrizo, dorado o rubio. Cabello recogido o suelto. Con cada cambio de temporada se imponen nuevas tendencias para reforzar y recolocar el cabello. ¿Cambios radicales? ¿Por qué no? Pero también un simple cambio de raya puede marcar la diferencia.

PUBLICIDAD

Algo tan sencillo como cambiar la raya del pelo de sitio se posiciona como una gran opción para vernos diferentes frente al espejo, un pequeño cambio que es capaz de actualizar un 'look'.

"La raya al lado vuelve con fuerza", ha explicado a EFE, Alessandra Chiarello, CEO de Oramai Hair, una tendencia que apuesta por la naturalidad y el efecto desenfadado, sin necesidad de modificar el corte o el color del cabello.

PUBLICIDAD

Pese a la extendida creencia de que la raya lateral engorda, Chiarello asevera que no cambia el rostro. "Cambia la forma en que los demás te miran". Una raya central -explica- crea simetría, mientras que una lateral la rompe y permite jugar con los volúmenes, las proporciones y la expresión.

El secreto no está únicamente en hacia qué lado peinamos el cabello, sino en dónde colocamos el volumen. "Una raya lateral con elevación en la raíz puede estilizar visualmente un rostro redondo; en cambio, una caída suave sobre el pómulo puede dulcificar unas facciones más angulosas".

Además, la estilista incide en que la raya lateral no complica un recogido. "Bien trabajada, rompe esa simetría excesivamente perfecta que, en ocasiones, puede resultar demasiado clásica".

No obliga a distribuir el cabello de forma desigual, para crear un contraste entre estructura y naturalidad, y "eso aporta muchísima personalidad", tanto en moños bajos, como en recogidos pulidos y en las versiones más desenfadadas.

En el caso de los cortes de pelo y el color, Ana Martínez, estilista y formadora de Oh my Cut!, afirma que seguir una tendencia no significa necesariamente apostar por su interpretación más llamativa "porque es la primera que puede quedar desactualizada".

La alternativa es buscar formas atemporales e incorporar la tendencia a través de pequeños detalles como la textura, un flequillo o capas.

La especialista indica que, entre los cortes de esta temporada, el 'shixie', un híbrido entre 'pixie' -en todas su versiones- y 'shag' (capas desestructuradas), parece destinado a convertirse en la tendencia estrella.

"Aporta textura, movimiento y volumen especialmente en la zona superior y la coronilla", indica Martínez, que recuerda que Charlize Theron, Úsula Corberó o Zendaya han sido algunas de las actrices que se han rendido a este estilo.

"Es una buena apuesta para reestructurar las melenas", indica, pero recuerda que en pelos especialmente finos hay que controlar la texturización para evitar que el cabello pierda densidad visual.

Manuel Zabaleta, estilista de TBC Hair, ha realizado un repaso de las alfombras rojas y destaca que si hay un corte ganador entre las 'celebrities' es el bob.

"Corto, largo, mojado, ondulado, geométrico o retro", y pone como ejemplo las diferentes variedades lucidas por Penélope Cruz, con una línea suave, y la de la cantante y actriz italiana Matilda de Angelis, estilo años treinta con una onda en la frente o el bob.

En cuanto al color, Ana Martínez indica que con la llegada de días más grises, unas mechas bien elegidas "son capaces de aportar luz al rostro, crear sensación de movimiento y revitalizar el cabello".

La clave, según las expertas, está en encontrar el equilibrio entre los reflejos que iluminan y los tonos que conservan la profundidad de la base natural.

Para Martínez, los beige, avellana y caramelo son algunas de las coloraciones que dan luz al cabello "sin que el resultado parezca demasiado uniforme".

La elección dependerá de la base natural y del efecto que se quiera conseguir, combinar reflejos de distinta intensidad ayuda a crear una melena con más riqueza cromática y mayor profundidad". EFE.

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Chocolatería San Ginés aterriza en Sevilla: abrirá en un local en pleno casco histórico que antes ocupó un panadero local

La emblemática chocolatería madrileña fundada en 1894 prepara su llegada a la capital hispalense para el mes de diciembre

La Chocolatería San Ginés aterriza en Sevilla: abrirá en un local en pleno casco histórico que antes ocupó un panadero local

Quién era Jesús de Miguel, el futbolista fallecido del CD Tenerife: padre de una niña de un año y formado en el CD Leganés

El jugador madrileño ha fallecido este martes a las 8 de la mañana tras la temible entrada del portero del FC Andorra

Quién era Jesús de Miguel, el futbolista fallecido del CD Tenerife: padre de una niña de un año y formado en el CD Leganés

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

La actividad política española vuelve a su curso después de los días de duelo por el accidente de tren. El ministro de Transportes comparece con un respaldo mínimo entre los socios de Gobierno, que al igual que la oposición exigen su salida del cargo

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

Milei estará en la Cumbre Iberoamericana de Madrid pero Pedro Sánchez se queda sin Sheinbaum y Lula, sus principales aliados progresistas

Según ha podido saber ‘Infobae’, ambos no viajarán al encuentro, al igual que Delcy Rodríguez o Nayib Bukele. El presidente argentino sí que ha confirmado su presencia

Milei estará en la Cumbre Iberoamericana de Madrid pero Pedro Sánchez se queda sin Sheinbaum y Lula, sus principales aliados progresistas

Números ganadores del Super Once del Sorteo 1

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Números ganadores del Super Once del Sorteo 1
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Milei estará en la Cumbre Iberoamericana de Madrid pero Pedro Sánchez se queda sin Sheinbaum y Lula, sus principales aliados progresistas

Milei estará en la Cumbre Iberoamericana de Madrid pero Pedro Sánchez se queda sin Sheinbaum y Lula, sus principales aliados progresistas

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

El PP ganaría las elecciones con 2,3 puntos de ventaja sobre el PSOE y Vox sería la fuerza que más crece, según la última encuesta antes del accidente de trenes en Toledo

La policía desaloja la acampada de Sol y blinda la plaza en un operativo con dos detenidos y acusaciones de agresiones pese a que Delegación defiende una actuación “sin violencia”

Qué dice el artículo 128 de la Constitución con el que Irene Montero quiere renacionalizar el ferrocarril tras la tragedia de Urda: Reino Unido ya lo hizo en 2024

ECONOMÍA

Cuál es la diferencia entre talón y pagaré y cómo puede afectarte

Cuál es la diferencia entre talón y pagaré y cómo puede afectarte

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 3 de noviembre

Se vende piso con okupas: descuentos de hasta el 74% para “convertir la emergencia habitacional en una oportunidad de negocio”

Comprar una vivienda exige hasta 10 años de renta a los inquilinos de Madrid, Málaga y Barcelona

Un experto en ciberseguridad advierte de que España tiene cientos de frigoríficos y congeladores expuestos tras los ataques a supermercados europeos: “Por supuesto que puede ocurrir aquí”

DEPORTES

Muere Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que acabó en el hospital tras un duro golpe con el portero del Andorra

Muere Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que acabó en el hospital tras un duro golpe con el portero del Andorra

El ‘Spanish Aston Villa’ de Unai Emery y la misión de acabar con el FC Barcelona en Champions

El verdugo de 1974 ante su territorio ‘maldito’: el Bayern de Múnich nunca ha ganado al Atlético de Madrid en su casa

Último parte de salud del Tenerife sobre Jesús de Miguel: el futbolista “ha empeorado neurológicamente”

El jugador del DC Tenerife Jesús De Miguel, en la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por una fuerte entrada de Owono