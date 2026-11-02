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Morant garantiza que el Gobierno actuará con "rigor, transparencia y determinación" para saber "la verdad"

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La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha garantizado que el Gobierno de España actuará y trabajará con "rigor, transparencia y determinación" para saber "la verdad de lo que ha pasado" en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y ha sostenido que el Ejecutivo central tiene "la obligación de estar, actuar y dar respuestas", así como de estar "al lado de las familias" de las víctimas y de movilizar "todos los recursos necesarios".

Así lo ha manifestado este lunes durante su intervención en el acto de toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, en el que ha expresado que, una vez finalizados los tres días de luto oficial, "todavía nos cuesta sonreír" después de que 69 personas perdieran la vida el pasado miércoles en este siniestro. "No los olvidaremos nunca", ha prometido.

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Morant ha transmitido la "alabanza y compromiso" del Gobierno de España a las familias de las víctimas y a los supervivientes y ha garantizado que el Ejecutivo central "está y estará a su lado, acompañándoles y ayudándoles". "Esta es hoy nuestra prioridad", ha señalado la ministra, que ha defendido: "Cuando ocurre una tragedia como esta, las instituciones no pueden mirar hacia otro lado".

"No podemos ser espectadores del dolor, tenemos la obligación de estar, de actuar y de dar respuestas, estar al lado de las víctimas y de sus familias, poner todos los recursos necesarios a su disposición, coordinar los esfuerzos de todas las administraciones y trabajar con rigor, con transparencia y determinación para conocer la verdad de lo que ha pasado", ha expuesto.

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Según ha reivindicado, esta es "la razón de ser de los poderes públicos, la responsabilidad que tenemos ante la ciudadanía, especialmente cuando los momentos son los más difíciles". "Es precisamente cuando las cosas van mal, cuando llega una desgracia, cuando la gente está sufriendo, cuando más importante es que las instituciones estén a la altura", ha defendido la titular de Ciencia, Innovación y Universidades.

Para ello, ha subrayado la importancia de que esta responsabilidad la ejerzan "personas capaces y buenas, representantes políticos que no se limiten a decir qué hay que hacer, sino que lo hacen, que dan la cara, que digan la verdad, que resuelvan y que afronten los desafíos con rigor y ambición".

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