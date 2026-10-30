Vox organiza este sábado actos en Ferrol y A Coruña con convocatoria estudiantil nacionalista contra el "fascismo"

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El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, participará este sábado en sendos actos en Galicia, en concreto por la mañana en Ferrol y por la tarde en A Coruña.

Según informa la organización a través de redes sociales, por la mañana ofrecerá declaraciones a los medios, en un acto en Cantón Molins, a las 13.00 horas, en Ferrol.

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Por la tarde, a las 18.30 horas, estará en la ciudad de A Coruña, en la plaza de Pontevedra, en un encuentro con afiliados y simpatizantes.

Mientras, esa misma tarde, pero en otra zona distinta, inicialmente desde la organización estudiantil nacionalista Erguer Coruña se convocó una movilización en la zona de los jardines de Méndez Núñez, frente al Casino, a partir de las 16.30 horas.

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La misma con el lema 'Contra el fascismo, ni un paso atrás. Freenemos el acto de Vox en la ciudad", indicaban al hacer un llamamiento a la participación.

Sin embargo, con el mismo lema, en este caso a través de la Plataforma polo Dereito á Vivenda, y con el mismo cartel de convocatoria, se comunicaba un cambio, con protesta a las 17.30 horas, en la plaza de Lugo.

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"Los cobardes contraprogramaron por miedo a nuestra respuesta, nueva ubicación y hora, frente a su odio, nuestra unión", especificaban con esta nueva hora.