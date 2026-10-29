Perasovic persigue su primer triunfo ante el Asvel Villeurbanne francés

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Vitoria, 29 oct (EFE).- El entrenador de Kosner Baskonia, Velimir Perasovic, perseguirá este viernes su primer triunfo como técnico baskonista ante el Asvel Villeurbanne después de cinco derrotas en cinco partidos al frente del conjunto vitoriano.

El croata no lo tendrá fácil en esta novena jornada de la Euroliga ya que las circunstancias del equipo vasco no son las mejores. A la espera de que lleguen, al menos, dos refuerzos, la mala suerte se ha cebado con los azulgranas, que cuentan con tres jugadores clave en el dique seco.

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El pasado martes ante el Real Madrid reapareció Kobi Simmons para alternar con Damion Baugh la dirección del juego baskonista.

Por su parte, Chris Duarte y Rodions Kurucs encaran la recta final de su recuperación y podrían unirse al equipo la próximo semana, mientras que la lesión muscular de Tadas Sedekerskis deberá esperar.

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De momento, el balcánico contará con nueve jugadores de la primera plantilla para estrenarse con el primer triunfo en su cuarta etapa como baskonista, aunque estas circunstancias le han colocado como el entrenador con el peor estreno de la historia del club.

A pesar de todo y más allá de los resultados, Velimir Perasovic ha reconstruido al Baskonia, sobre todo defensivamente, y lo ha convertido en un equipo más fiable y resiliente.

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Para este duelo deberán vigilar de cerca al veterano Patty Mills, máximo anotador de un equipo que ya suma tres triunfos en la Euroliga.

Uno de los puntos débiles del conjunto de Tony Parker es el rebote y por ahí podría tomar ventaja el Baskonia, que está obligado a perder menos balones si quiere optar a la victoria. Asimismo, los baskonistas deberán estar atentos al juego exterior de los franceses, que firman el segundo mejor porcentaje desde el perímetro, por encima del 40 %. EFE

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