Frente Amplio traslada su pésame a los familiares de Fátima Báñez y al PP tras confirmarse su fallecimiento

Frente Amplio ha trasladado en las redes sociales su pésame a los familias de la exministra Fátima Báñez y a sus compañeros en el PP tras confirmarse su fallecimiento en el accidente ferroviario de Urda (Toledo).
"Sentimos mucho el fallecimiento de la exministra Fátima Báñez. Nuestro más sentido pésame a su familia y a sus compañeros y compañeras del PP", ha manifestado la coalición en su cuenta oficial en 'X'.
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La 'número dos' de la lista de Frente Amplio por Madrid a las elecciones del 29N, Tesh Sido, ha enviado también su "más sentido pésame a sus familiares y amigos" de Fátima Báñez.
Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este jueves sentirse "profundamente consternada" por la muerte de Báñez.
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