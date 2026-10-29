Frente Amplio traslada su pésame a los familiares de Fátima Báñez y al PP tras confirmarse su fallecimiento

25/10/2026 La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, durante un acto público en el marco de la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en el parque Cuartel Huertas, a 25 de octubre de 2026, en Móstoles, Madrid (España). POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press

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Frente Amplio ha trasladado en las redes sociales su pésame a los familias de la exministra Fátima Báñez y a sus compañeros en el PP tras confirmarse su fallecimiento en el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

"Sentimos mucho el fallecimiento de la exministra Fátima Báñez. Nuestro más sentido pésame a su familia y a sus compañeros y compañeras del PP", ha manifestado la coalición en su cuenta oficial en 'X'.

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La 'número dos' de la lista de Frente Amplio por Madrid a las elecciones del 29N, Tesh Sido, ha enviado también su "más sentido pésame a sus familiares y amigos" de Fátima Báñez.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este jueves sentirse "profundamente consternada" por la muerte de Báñez.

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