La chilena Valeria Sarmiento se refugia en el documental : "Tengo esa fibra social"

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Valladolid, 27 oct (EFE).- Un paso atrás en la ficción para dedicarse al documental ha anunciado este martes en Valladolid la cineasta chilena Valeria Sarmiento, que este próximo miércoles recoge una Espiga de Honor de la 71ª Semana Internacional de Cine (Seminci): "Tengo esa fibra social, no me la pueden quitar ni yendo a Lourdes", ha explicado.

"Soy feminista y exilada política", ha insistido Sarmiento (Valparaíso, 1948) sobre esa "fibra social" que la va a mantener en 'pie de guerra' desde el género del documental tras confirmar que deja a un lado la ficción por las dificultades económicas que conlleva: "No hay productores para mí", ha argumentado durante una comparecencia informativa.

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Los documentales "se pueden hacer con poco dinero", ha apostillado con un deje agridulce e incluso de cierto desencanto esta directora que ha dedicado parte de sus esfuerzos a recuperar obras claves de la amplia cinematografía de Raúl Ruiz, con quien casó en 1969, e incluso a finalizar proyectos inconclusos de él por tratarse de un "patrimonio chileno" al margen de su vínculo personal.

'Detrás de la lluvia', que estrena en España dentro de la 71ª Seminci, será por tanto el último filme de ficción que firme esta realizadora, guionista, actriz de forma puntual y desde hace cinco años miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, que alterna residencias en París, donde se exilió en 1973, y su Chile natal.

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En Francia y en el resto de Europa, ha proseguido, "es más fácil rodar porque hay más dinero", aunque ha reconocido el esfuerzo inversor que realiza el Gobierno de Chile y la Escuela de Cine en la que ella estudió y a cuya primera generación académica perteneció, en 1968. "Se está filmando bastante", ha apostillado.

Sarmiento, que en sus comienzos exploró el machismo desde diferentes perspectivas, ya presentó en el festival de Valladolid hace casi cincuenta años el documental titulado 'El hombre cuando es hombre' (1982), el mismo certamen que en esta edición la distingue honoríficamente por una trayectoria que comenzó en 1972 y que muy pronto tomó temperatura política y social ('Diálogos de exiliados' /1975).

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El golpe de Estado perpetrado en 1973 por el general Pinochet, con el derrocamiento y la muerte de Salvador Allende, también se encuentra en el documental 'Huellas' (2023), con motivo de los 50 años de ese episodio, último eslabón antes de su despedida de la ficción ('Detrás de la lluvia'), un relato de crimen y abuso sexual rodado en blanco y negro en Valparaíso y Valdivia, en el sur del país.

"Era una película que hace muchos años que quería hacer, la tenía en el tintero como suelen decir los escritores", ha desvelado en alusión a cuestiones financieras finalmente resueltas: "En la última versión del guión logramos un poco de dinero (oficial) y también de amigos, y pudimos hacerla".

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En ningún momento de la comparecencia ha realizado balances ni análisis globales de su trayectoria Valeria Sarmiento, ni ha insinuado finales sino que se ha limitado a responder preguntas como su versatilidad en el manejo de géneros y registros.

"Siempre me ha gustado jugar con los géneros. Nosotros, los latinoamericanos, pasamos muy rápido del género popular al oculto", una variedad, ha dicho, de la que también han participado escritores como el peruano Mario Vargas Llosa: "es lo que decía y hacía también él", ha puntualizado. EFE

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(fotos)