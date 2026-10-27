EHKS, el partido del Movimiento Socialista, se desmarca de los incidentes de Bilbao

Guardar

Vitoria, 27 oct (EFE).- Euskal Herriko Kontseilu Sozialista (EHKS), el órgano político del Movimiento Socialista, al que pertenece GKS, se ha desmarcado este martes de los incidentes registrados ayer en Bilbao y ha limitado su actuación a las movilizaciones previas contra la presencia del agitador Vito Quiles.

EHKS ha publicado un comunicado en su cuenta de X en el que explica que ayer por la tarde se celebraron dos movilizaciones contra Quiles "que finalizaron sin incidentes en Deusto", después de que, gracias a "la fuerza de la respuesta antifascista" el agitador no acudió a Bilbao.

PUBLICIDAD

"Esa fue nuestra aportación y participación en el día de ayer", sostiene la formación política del Movimiento Socialista, que insiste en que "una vez finalizadas las movilizaciones de ayer, cuando se consiguió que no viniera Vito Quiles, los objetivos estaban cumplidos".

Respecto a los incidentes, EHKS los vincula a los disturbios que están ocurriendo en otros puntos de Europa, que tienen que ver, a su juicio, con "un contexto internacional convulso, el empobrecimiento de la clase trabajadora, el auge de la guerra y del fascismo y el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales".

PUBLICIDAD

Este colectivo ha criticado que los partidos políticos de la derecha y los "principales medios de comunicación" aprovechen los disturbios para "acusar al antifascismo de absurdos destrozos contra bienes materiales de la clase obrera".

Ha acusado en concreto al PNV de utilizar los altercados para criminalizar al antifascismo, cuando las movilizaciones de la mañana y de la tarde de ayer eran "absolutamente necesarias".

PUBLICIDAD

EHKS ha criticado al consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, por relacionar los incidentes de ayer con los registrados el viernes en Vitoria durante el desahucio de una familia con seis hijos, en los que intervino el Sindicato Socialista de la Vivienda, también en la órbita del Movimiento Socialista.

A su juicio, Zupiria pretende, al asociar los dos hechos, deslegitimar la organización política que trató de parar el lanzamiento, así como la lucha contra los desahucios.

PUBLICIDAD

"No aceptaremos que los sucesos de ayer se utilicen para ir en contra de los movimientos populares y para desfigurar la lucha antifascista", ha concluido.

EHKS se creó en diciembre de 2023 como "el principal referente político del Movimiento Socialista de Euskal Herria", cuya labor consiste en "convertir el comunismo en hegemónico" entre los trabajadores.

PUBLICIDAD

Es la principal organización política del llamado Movimiento Socialista, al que pertenecen también su formación juvenil Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), el sindicato estudiantil Ikasle Antolakunde Sozialista (IAS) -la antigua Ikasle Abertzaleak- y el movimiento feminista Itaia, entre otros grupos.

Surgieron como una escisión de las juventudes de la izquierda abertzale 'oficial', cuya institucionalización critican. En los últimos años estas organizaciones de corte comunista ortodoxo han mostrado un importante poder de movilización entre la juventud de izquierda radical vasca. EFE

PUBLICIDAD