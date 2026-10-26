Espana agencias

Knicks pierden su tercer partido de tres, Doncic se sale y LeBron y 76ers pasan el rodillo

Guardar

Chicago (EE.UU.), 25 oct (EFE).- Después de celebrar el pasado junio su primer anillo en 53 años, los New York Knicks siguen sin ganar en este arranque de la NBA y perdieron este domingo por 102-111 ante los Orlando Magic, en una jornada en la que Luka Doncic brilló con 52 puntos y LeBron James sufrió su primera derrota con los Philadelphia 76ers.

La preocupación por la escalofriante lesión de Jalen Williams, retirado en camilla en el triunfo de los Oklahoma City Thunder ante Los Angeles Clippers, también marcó la jornada.

PUBLICIDAD

Los Knicks encadenaron su tercera derrota en otros tantos partidos pese a los 28 puntos de Jalen Brunson y los 22 de OG Anunoby y Karl-Anthony Towns, que añadió catorce rebotes.

Los vigentes campeones convirtieron solo nueve de sus 38 triples, frente a los dieciocho de Orlando, liderado por Franz Wagner con 23 puntos, trece rebotes y nueve asistencias.

PUBLICIDAD

Los Sixers cayeron por 93-106 ante los Detroit Pistons pese a los 29 puntos de Tyrese Maxey y los 18 de LeBron, que añadió dos rebotes y cinco asistencias.

Sin Joel Embiid, baja por lesión, Philadelphia terminó con un 40 % de acierto en tiros de campo. Jaylen Brown se quedó en 16 puntos, con cinco canastas en veinte intentos.

Cade Cunningham dirigió a Detroit con 26 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias.

Doncic firmó 52 puntos, ocho rebotes y diez asistencias en el triunfo por 123-132 de los Lakers en la pista de los Utah Jazz, donde remontaron dieciocho puntos para mejorar su balance a 3-0.

El esloveno convirtió ocho triples y alcanzó los diecinueve partidos de más de cuarenta puntos con los Lakers, superando a LeBron como sexto jugador de la franquicia en esa clasificación.

Austin Reaves lo apoyó con 29 puntos y cuatro triples en cinco intentos.

Los Thunder también siguen invictos tras vencer por 108-101 a los Clippers con 34 puntos de Shai Gilgeous-Alexander.

El triunfo quedó empañado por la lesión de Williams, que cayó con el tobillo izquierdo torcido de forma antinatural tras recibir una falta de Kris Dunn, sancionada como flagrante de tipo uno.

Aday Mara ganó el derbi español a Baba Miller con dos puntos, tres rebotes, una asistencia y un tapón en catorce minutos. Miller jugó 2:28 y capturó un rebote, sin lanzar a canasta.

Los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández cayeron por 109-136 ante los Indiana Pacers, que anotaron 21 triples.

Tyrese Haliburton lideró a Indiana con 24 puntos y diez asistencias, mientras que Pascal Siakam añadió 21 puntos. Nolan Traore fue el máximo anotador de Brooklyn con diecisiete.

Los Minnesota Timberwolves arrollaron por 117-94 a los Toronto Raptors con 26 puntos de Anthony Edwards y quince de LaMelo Ball, que repartió ocho asistencias.

Ja'Kobe Walter anotó 22 puntos para Toronto, mientras que Scottie Barnes se quedó sin anotar tras fallar sus doce tiros de campo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados ganadores del Quíntuple Plus del 25 de octubre

Loterías y Apuestas del Estado notificó los resultados de esta lotería. Revíselo ahora mismo

Comprueba los resultados ganadores del Quíntuple Plus del 25 de octubre

Comprueba los resultados del Quinigol del 25 de octubre

Con las Loterías y Apuestas del Estado no solo puedes ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del Quinigol del 25 de octubre

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del domingo 25 de octubre de 2026

Como cada domingo, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del domingo 25 de octubre de 2026

Resultados ganadores del Lototurf de este 25 de octubre

Basta con acertar a uno de los resultados de esta lotería para obtener uno de sus premios

Resultados ganadores del Lototurf de este 25 de octubre

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El delegado del Gobierno en Madrid dimite tras quedar fuera de las listas del PSOE al 29-N

El delegado del Gobierno en Madrid dimite tras quedar fuera de las listas del PSOE al 29-N

Un autobús cae por un talud de 20 metros en Barcelona tras chocar con otro coche: hay al menos 83 heridos, siete de ellos graves

Elecciones generales 29-N, en directo: los participantes de la acampada en Sol se reúnen para decidir si levantan las tiendas o si aguantan hasta la huelga general

Detenido un hombre de 25 años acusado de agredir sexualmente a una joven de 22 en la acampada de la Puerta del Sol

Qué es Blocus, la red de perfiles anónimos de TikTok que movilizó a cientos de jóvenes antes de los disturbios de Barcelona

ECONOMÍA

La teoría de Friedrich Hayek, economista autriaco, sobre la subida de precios: “Después de un período de inflación, no podemos salir sin un desempleo considerable”

La teoría de Friedrich Hayek, economista autriaco, sobre la subida de precios: “Después de un período de inflación, no podemos salir sin un desempleo considerable”

El economista Gonzalo Bernardos asegura que el sistema de pensiones español “es absolutamente viable”, pero necesita ajustes: “El primero es la edad de jubilación”

Joseph Stiglitz, economista estadounidense: “La globalización no nos beneficia a todos, aunque a los políticos les guste dar esa impresión”

Las tres cláusulas del contrato de arras que debes revisar antes de firmarlo: “La tercera es la que todo el mundo se salta y la que más dinero cuesta”

Cuándo se cobra el paro en noviembre de 2026: las fechas de pago de CaixaBank, ING, BBVA, Santander...

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

El viejo Mourinho está de vuelta: el portugués anula a los azulgranas y vuelve a acabar de rodillas en el césped celebrando la victoria

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid al FC Barcelona: los blanco recortan distancias y se quedan a tres puntos del liderato

El Real Madrid saca petróleo en el Clásico ante el FC Barcelona y Mbappé se postula al Balón de Oro, mientras Lamine se desespera con Cucurella

La reflexión de Xavi sobre los insultos en el fútbol: “No veo a un panadero aguantando esto”