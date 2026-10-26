Japón tendrá su primera jugadora de shogi de máximo rango tras cambiar las reglas

Guardar

Tokio, 26 oct (EFE).- La jugadora de shogi (ajedrez japonés) Tomoka Nishiyama anunció este lunes su intención de acceder a la máxima categoría nacional y se convertirá, en abril del año que viene, en la primera mujer en hacerlo, después de que la Asociación de Shogi de Japón modificara el año pasado las reglas de acceso.

En una rueda de prensa en Tokio, la jugadora, de 31 años de edad, dijo que tomó la decisión de pasar a la máxima categoría profesional por su deseo de jugar contra "rivales más fuertes".

PUBLICIDAD

Nishiyama logró hace dos semanas el derecho a acceder a la categoría de 'kishi', donde compiten los jugadores de mayor nivel, tras hacerse por quinta vez con el prestigioso título femenino de Hakurei.

Hasta el año pasado, las jugadoras que querían competir en la categoría de 'kishi' debían avanzar a través de los torneos regulares, abiertos tanto a hombres como a mujeres, algo que en la práctica no había logrado ninguna.

PUBLICIDAD

Pero en junio de 2025, la Asociación de Shogi de Japón decidió cambiar las normas para que las jugadoras del circuito femenino profesional, conocido como 'joryu kishi', que han logrado hacerse cinco veces con el título de Hakurei puedan acceder a las categorías superiores.

Nishiyama dijo que seguirá participando también en los torneos femeninos, además de en la categoría de 'kishi', ya que para ella "representan el escenario de mayor exigencia y crecimiento competitivo".

PUBLICIDAD

"Sería una inmensa satisfacción si mi participación puede contribuir al desarrollo y al avance del nivel del shogi femenino", dijo la jugadora.

El shogi es un juego de estrategia emparentado con el ajedrez y el xiangqi chino, que se juega sobre un tablero de 9 filas por 9 columnas y en el que cada contendiente cuenta con 20 fichas. Actualmente hay 174 jugadores en la categoría de 'kishi' en activo en el país, todos hombres, según datos de la Asociación de Shogi de Japón. EFE

PUBLICIDAD