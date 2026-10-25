Adelante presenta a sus cabezas de lista y carga contra la especulación que "convierte a Andalucía en un decorado"

25/10/2026 El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en el acto de presentación en una plaza de la calle Doña María Coronel de Sevilla para presentar a las ocho cabezas de lista de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA POLÍTICA ADELANTE ANDALUCÍA

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El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha presentado este domingo a las ocho cabezas de lista de cada provincia que se presentarán a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre cargando contra la especulización de la vivienda. "Nos presentamos al Congreso de los Diputados para que Andalucía "no sea un decorado al servicio de los fondos de inversión y los especuladores de la vivienda", ha apuntado García.

En un acto frente a una plaza en la calle Doña María Coronel de Sevilla, donde todos los bajos son apartamentos turísticos, el portavoz de Adelante Andalucía ha presentado un proyecto que quiere hacer frente "a la Andalucía que no queremos". "Vamos al Congreso de los Diputados con este mensaje claro queremos una Andalucía para que viva la gente trabajadora normal y corriente y no una Andalucía que sea un decorado en el que no cabemos los vecinos", ha apostillado.

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En alusión al marco del acto donde ha intervenido junto a los candidatos provinciales, ha incidido en que se presentan a las elecciones "para hacer que apartamentos y pisos turísticos como estos vuelvan a ser casas para vecinos, vuelvan a ser locales comerciales, vuelvan a ser una ciudad para la gente trabajadora".

En relación a este modelo, García ha precisado que es "justamente el que convierte la vivienda en un bien de mercado, en un negocio y no en un sitio para que viva la gente" o en el que haya "comercio normal y corriente". Al contrario, existen "apartamentos turísticos en manos de un fondo de inversión que sirven para especular". "Ese es el modelo de Andalucía que no queremos", ha insistido.

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De este modo, la formación ha presentado su proyecto de una izquierda "nueva, fresca y alegre" frente a un "decorado que encarna la Andalucía que la formación rechaza". De este modo, la vivienda, el transporte público, el precio de la gasolina y de la cesta de la compra, los salarios y la conciliación son algunos de los ejes centrales de la formación andalucista de izquierdas de cara a las generales.

"En Adelante Andalucía vamos a hablar de la vida real, de cómo sufrimos los andaluces y no de las pamplinas de los políticos. Y todo eso lo vamos a hacer con algo que siempre nos ha caracterizado y que va a ser la seña de identidad de esta campaña electoral, lo vamos a hacer con alegría", ha anunciado García.

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En concreto, la organización se ha mostrado como la "única fuerza política en crecimiento" y que, además, está "ampliando el espacio de la izquierda y conectando con la gente joven". Al hilo, García ha manifestado que son "somos la única fuerza política que tiene ahora mismo capacidad de plantarle cara al PP y a Vox. Lo estamos haciendo en el Parlamento y lo vamos a hacer en el Congreso de los Diputados".

De este modo, Adelante ha presentado a los ocho candidatos bajo el lema de una "izquierda fresca y con caras nuevas, gente corriente sin carrera política, pero con mucha experiencia en sus trabajos". "Ninguna de las que están aquí son políticas profesionales, son andaluzas normales y corrientes que viven de su trabajo. Por eso, tenemos que hacer la presentación un domingo. Ellas vienen a poner lo mejor que tiene Andalucía y llevarlo al Congreso de los Diputados. La experiencia de la gente que hace que funcione Andalucía todos los días trabajando, cuidando o estudiando", ha anunciado García.

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De esa forma, la organización andalucista de izquierdas ha presentado por Jaén a Silvia Cano, auxiliar de enfermería dedicada a los cuidados e interesada en las políticas de infancia; por Sevilla a Luis de los Santos, abogado especializado en derecho penal y derechos humanos; por Cádiz a María Sánchez, ingeniera del sector del metal y activista por la vivienda; y por Almería a Tania Ferre, profesora interina de Geografía e Historia y activista en la Marea Verde.

Además, por Córdoba a Carmen Sánchez, historiadora y guía turística con "amplio recorrido en el activismo antirracista"; por Huelva a Carmen Martín, trabajadora de ayuda a domicilio y activista por la vivienda; por Granada a María Alcantud, estudiante y divulgadora en redes sociales de temas políticos, especialmente feministas; y por Málaga a Ana Jiménez, profesora de Biología en la escuela pública, con trayectoria en el ecologismo y activista en la Marea Verde.

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García ha concluido explicado que Adelante es el partido de la clase trabajadora andaluza. "No vamos contra ningún andaluz normal y corriente de clase trabajadora. Vamos contra los que venden Andalucía, contra los que especulan con la vivienda, contra los que siempre tienen a Andalucía y su gente corriente maltratada", ha finalizado.