Macià: "Ha sido un desgaste físico increíble"

Guardar

Valencia, 24 oct (EFE).- El centrocampista del Villarreal Carlos Macià señaló tras la victoria de su equipo en Mestalla por 1-2 que el encuentro les ha supuesto un desgaste físico "increíble", tras haber jugado esta semana en Liverpool en Liga de Campeones.

"Ha sido un desgaste físico increíble, estamos trabajando bien para poder aguantar físicamente y ha sido un partidazo", afirmó el canterano a los micrófonos de Movistar.

PUBLICIDAD

Sobre el desarrollo del encuentro explicó: "hemos ido a por el partido en todo momento, aún con uno menos, y estamos muy contentos. Este es el camino, hay que seguir compitiendo a este nivel", señaló el futbolista de 18 que se mostró "muy contento" por su segunda titularidad en esta temporada. EFE