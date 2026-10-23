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Sánchez, sobre Feijóo: "Es tan feminista que propone cargarse el Ministerio de Igualdad"

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Madrid, 23 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ironizado este viernes sobre las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que se ha denominado feminista, subrayando que "es tan feminista que propone cargarse el Ministerio de Igualdad".

Sánchez ha respondido de esta forma en la red social X a las declaraciones de Feijóo en una entrevista en la SER en la que ha avanzado que, si gobernara, no habría un Ministerio de Igualdad, ya que sus competencias se incluirían en otro, y ha asegurado: "¿Cómo no voy a ser feminista si me he criado con muchas más mujeres que hombres".

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"Feijóo es tan feminista que propone cargarse el Ministerio de Igualdad y recortar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo", ha comentado Sánchez ante esas palabras y las que ha pronunciado el líder del PP sobre el aborto.

Al respecto, Feijóo ha explicado que su intención es reabrir el debate sobre la necesidad o no de que las menores de 16 años deban tener el permiso de sus padres para abortar.

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Sánchez ha advertido ante esas declaraciones que "criarse entre mujeres no te hace feminista. Defender sus derechos -ha apostillado- sí".

También el PSOE ha salido al paso de la entrevista de Feijóo y sus referencias a las cuestiones a las que ha aludido Sánchez y a otros asuntos como sus acuerdos con Vox o la intención de gobernar aunque el PP no sea la lista más votada.

Después de sus planes sobre Igualdad, el aborto, la ley de eutanasia o la de Memoria Democrática, el PSOE, en un comunicado, ha señalado que lo que se juega el 29N no es una simple alternancia, sino avanzar o retroceder décadas.

Feijóo ha considerado "lógico" que Vox valore la posibilidad de no presentarse al Senado en aquellas provincias donde no va a obtener senador y que el PP "valore este gesto", y el PSOE recuerda que eso lo dice el mismo que calificaba a Santiago Abascal de populista y de extrema derecha y ahora se sienta con él a diseñar su estrategia electoral.

También resaltan los socialistas que el líder del PP dijo en 2023 que respetaría que gobernase la lista más votada y ahora no lo hace "porque su única obsesión es llegar a la Moncloa, cueste lo que cueste y con quien haga falta".

De la misma forma, los socialistas lamentan los planes del PP en materia de pensiones y consideran que Feijóo encuentra en el presidente argentino, Javier Milei, un ejemplo económico que hay que reivindicar y "ya empuña sin vergüenza la motosierra".

La secretaria de Organización y portavoz del PSOE, Rebeca Torró, se ha hecho eco también en X de las palabras del presidente del PP para advertir de que "cada vez son más los derechos amenazados" y los españoles no pueden permitírselo el 29N. EFE

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