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El PP de Almería apura los plazos para revelar sus listas, que se harán "en coordinación" con la cúpula del partido

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El presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha remitido a la reunión prevista este viernes del Comité Electoral de su partido para dar a conocer qué candidatos encabezarán las listas de la formación al Congreso y el Senado en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en las que aún se trabaja "en coordinación" con la dirección regional y nacional del partido.

A preguntas de los medios, el dirigente 'popular' ha rechazado confirmar, por el momento, algunos nombres, ya sean de posibles cabezas de lista como de aquellos otros miembros del partido que podrían ocupar los primeros puestos con los que la formación aspira a obtener "una gran representación el próximo día 29" de noviembre.

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"Son puestos importantes que requieren su deliberación, requieren su tiempo, y además hacer las cosas bien. Y a nosotros nos gusta hacer las cosas bien", ha dicho Fernández-Pacheco tras ser interpelado sobre una posible lista ya definida de nombres sobre la que, según ha recalcado, deberá deliberar y aprobar el comité electoral. En este sentido, ha aludido que hasta el próximo lunes hay tiempo para inscribir la candidatura ante la Junta Electoral.

Fernández-Pacheco ha incidido así en el trabajo de "coordinación" que aún se mantiene con la dirección del PP-A y del partido a nivel nacional para "presentar la mejor propuesta" antes de darla a conocer.

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"Somos un partido profundamente democrático, tenemos órganos internos encargados de la elaboración de las listas que, evidentemente, se vienen trabajando desde hace días, y lo bueno es que tenemos muchas personas capacitadas para poder ostentar esa responsabilidad", ha añadido.

Así, ha mostrado su interés en evitar situaciones como las que ha referido en el seno del PSOE, donde "hay candidatos que se proponen y que luego renuncian a sus cargos" porque Ferraz "no respeta la democracia interna". "Eso afortunadamente a nosotros no nos pasa", ha comparado.

En cualquier caso, el presidente del PP de Almería ha abogado por ofrecer una "candidatura solvente" con "personas ilusionadas" y "comprometidas", que serán propuestas "de manera coordinada con la dirección regional y nacional".

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EuropaPress

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