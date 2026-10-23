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Bezzecchi, Guevara y Carpe marcan el ritmo en sus categorías

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 23 oct (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) y los españoles Izan Guevara (Boscoscuro) y Álvaro Carpe (KTM) han sido los encargados de marcar el ritmo en sus respectivas categorías en las prácticas oficiales para el Gran Premio de Australia de motociclismo, que se disputa en el circuito de Phillip Island.

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Bezzecchi, con 1:26.775, acabó siendo el más favorecido en la pelea por el primer puesto de la práctica oficial de MotoGP, categoría que vio hasta en dos ocasiones bandera roja.

La primera de ellas llegó como consecuencia del accidente en el que se vio involucrado Bezzecchi al embestir por detrás la moto de Alex Márquez, y que dejó muchos restos de su moto en el asfalto, y la segunda se produjo al cruzar el circuito un wallaby (canguro pequeño), con el consiguiente peligro para todos los pilotos y el pequeño marsupial originario del continente oceánico.

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Al final, la práctica oficial de MotoGP se acabó convirtiendo en un 'mano a mano' entre todos los pilotos de Aprilia y el nueve veces campeón del mundo Marc Márquez, que dejó a Marco Bezzecchi y Raúl Fernández por delante de él, y al japonés Ai Ogura y Jorge Martín, por detrás.

Marc Márquez intentó imponer 'su ley' al final de la sesión, al rodar en 1:26.901, ya cerca del récord del circuito de Fabio Quartararo (1:26.465), mientras su hermano Alex Márquez (Duati Desmosedici GP26) se iba por los suelos en la curva cuatro, cuando en pista Raúl Fernández batía el registro de Marc Márquez con 1:26.847, a éste le superaba un Marco Bezzecchi que acabó como el más rápido de la categoría con ese 1:26.775, y Jorge Martín ascendía hasta la quinta posición final.

El español Izan Guevara (Boscoscuro) batió en los minutos finales de la práctica oficial de Moto2 al 'ídolo' local, el australiano Senna Agius (Kalex), por apenas 18 milésimas de segundo.

Guevara, con un tiempo de 1:30.016 en su duodécima vuelta, desbancó de la primera posición a un Agius que dominó buena parte de la tanda, en la que el líder del campeonato, el español Manuel González (Kalex), se tuvo que conformar con el octavo mejor tiempo.

El español se quedó a menos de dos décimas de segundo del récord de la categoría, que ostenta desde el pasado año el brasileño Diogo Moreira (Kalex) con 1:29.817, en una sesión en la que se produjeron numerosas caídas como consecuencia del fuerte viento racheado que azotó la zona de Phillip Island durante toda la jornada.

Nadie pudo con el registro de Guevara, tras cuya estela se situaron Senna Agius, David Alonso, Daniel Holgado, Filip Salac, Alonso López, Alex Escrig, Manuel González, Adrián Huertas, Taiyo Furusato, Joe Roberts, Mario Aji, Barry Baltus y Ayumu Sasaki.

El español Álvaro Carpe (KTM) dominó la práctica oficial de Moto3, con un mejor tiempo de 1:35.292 en su duodécima vuelta, lejos del récord del circuito del australiano Joel Kelso (Honda) y rachas de viento superiores a los 30 km/h. que en algunos momentos complicaron en gran medida las evoluciones en pista.

El líder del campeonato, Máximo Quiles (KTM) intentó batir el registro inicial de Joel Kelso, al que se fue acercando poco a poco y siempre rodando en solitario, como en él suele ser habitual, pero fue Álvaro Carpe el que logró su objetivo, con ese 1:35.292, para acceder al liderato de la práctica oficial, que ninguno de sus rivales pudo batir.

Tras Carpe acabó Kelso, seguido por Máximo Quiles y con David Almansa, Scott Ogden, Rico Salmela, Matteo Bertelle, David Muñoz, Brian Uriarte, el tailandés Kiattisak Singhapong (Honda), Joel Esteban, Adrián Fernández, Valentín Perrone y Ryusei Yamanaka con el pase garantizado a la segunda clasificación. EFE

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