Matarazzo: "Si queremos el Top-8, estamos obligados a ganar"

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San Sebastián, 21 oct (EFE).- El central de la Real Sociedad Igor Zubeldia y su entrenador, Pellegrino Matarazzo, han analizado este miércoles la previa del duelo de la Liga Europea frente al Lillestrøm, coincidiendo en la relevancia de sumar los tres puntos en Noruega para encarrilar la clasificación hacia la siguiente fase del torneo.

"Esperamos un partido difícil, ante un rival que sale bien al contraataque y cuenta con jugadores habilidosos. Pero lo más importante es que nosotros hagamos nuestro trabajo", advirtió.

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Por su parte, Matarazzo ha asumido la exigencia del choque fijando el objetivo del Top-8. Para ello, el técnico estadounidense opina que la victoria "es muy importante" para el equipo, y además asegura que están "obligados a hacerlo" si quieren terminar la fase entre esas posiciones.

Asimismo, el técnico estadounidense ha defendido el crecimiento del bloque y la capacidad de adaptación táctica mostrada por la plantilla en este tramo del curso, ahuyentando las críticas por el descontrol del equipo. "Siento que tenemos todos los partidos bajo control. Mis equipos se adaptan a lo que queremos hacer y contamos con diferentes herramientas para cada momento. Queremos sentir esa energía y ese compromiso para hacer el partido que buscamos", concluyó. EFE

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pbl/apa