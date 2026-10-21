La Conferencia Episcopal lanza cuatro videopódcast y un documental por su 60 aniversario

Guardar

Madrid, 21 oct (EFE).- La Conferencia Episcopal Española ha realizado 4 videopódcast para celebrar su 60 aniversario con entrevistas a sus últimos presidentes, quienes también participan en el documental '60 años de la CEE: una historia compartida', que se estrenará en noviembre en torno a la próxima Asamblea Plenaria de los obispos.

La serie de videopódcast, elaborados por la CEE con la producción de Ábside Media Producciones, ha comenzado este miércoles con la entrevista al cardenal Antonio María Rouco Varela, que fue presidente de los obispos españoles de 1999 a 2005 y de 2008 a 2014.

PUBLICIDAD

Los siguientes serán el miércoles 28 de octubre, con la entrevista al cardenal Ricardo Blázquez (2014-2020), el 4 de noviembre se publicará la charla con el cardenal Juan José Omella (2020-2024), y el último episodio se lanzará el 10 de noviembre con el actual presidente de la CEE, Luis Argüello.

Las entrevistas, realizadas por la periodista Irene Pozo en la sala de la Asamblea Plenaria de la CEE, desgranan los principales desafíos de cada etapa y los recuerdos de quienes han estado al frente de la Conferencia Episcopal.

PUBLICIDAD

En el primer videopódcast, Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid, repasa las seis décadas de historia de la institución, sus principales retos y, entre los principales asuntos que marcaron sus dos etapas al frente de la CEE, recuerda el terrorismo de ETA, la defensa de la vida, el matrimonio y la familia, la educación y la presencia de los católicos en la vida pública.

En su balance, el purpurado destaca la necesidad de "mucha humildad, de confiar en la providencia y de trabajar desde la comunión" y evoca la visita del papa Juan Pablo II a España en 1982 y el Encuentro Mundial de las Familias de Valencia en 2006 y la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid en 2011 con Benedicto XVI.

PUBLICIDAD

Asimismo subraya la importancia de defender la dignidad humana "sin que la Iglesia se identifique con ningún partido político" y sitúa la fe entre los desafíos actuales de la Iglesia.

"El sí de la fe. El sí a Dios. No solo la Iglesia en España, sino en toda Europa. Todos los demás dependen de que ese reto se asuma bien", según afirma el cardenal, que además propone como retos el bien público, el bien social, la justicia social, la vida de la caridad y "la necesidad de una sociedad capaz de dar vida".

PUBLICIDAD

"Un pueblo, una sociedad que no tiene niños está muriendo. El primer dato de la solidaridad es dar la vida", asevera. EFE