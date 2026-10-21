Espana agencias

De viaje por las conexiones eléctricas del cerebro de la mano de la nobel May-Britt Moser

Guardar

Cristina Magdaleno

Arona (Tenerife), 21 oct (EFE).- El cerebro humano contiene unas 80.000 millones de células nerviosas y comprender cómo trabajan juntas parece una tarea inabarcable, pero es la que ha elegido la neurocientífica noruega y premio Nobel May-Britt Moser, que ha propuesto empezar por algo aparentemente más sencillo como es averiguar cómo sabe el cerebro dónde estamos, hacia dónde vamos y qué hay a nuestro alrededor.

PUBLICIDAD

Moser se encuentra este miércoles en el festival científico Starmus, en Tenerife, y ha decidido llevar al público de excursión por el "GPS cerebral", un sistema formado por distintos tipos de neuronas que permite orientarse en el espacio, recordar lugares y construir una especie de mapa interno del mundo, incluso mientras dormimos.

Moser, que recibió junto a su marido Edvard Moser y John O'Keefe el Nobel de Medicina en 2014 por sus descubrimientos sobre el sistema cerebral de posicionamiento, ha partido del hipocampo, una estructura esencial no solo para saber dónde estamos, sino también para organizar nuestros recuerdos.

PUBLICIDAD

El espacio, ha explicado, funciona como un “andamio” sobre el que colocar la memoria. Ahí, una persona no puede estar en dos lugares al mismo tiempo y esa separación espacial ayuda también al cerebro a distinguir unas experiencias de otras, según ha detallado.

Para descubrir cómo funciona esa brújula interna hay que escuchar la electricidad de las neuronas, ha ahondado Moser, y ha relatado cómo su compañero O'Keefe lo hizo observando ratas y registrando células individuales del hipocampo hasta comprobar que algunas se activaban solamente cuando el animal se encontraba en determinados lugares.

Si se registran centenares de esas “células de lugar” simultáneamente, ha dicho Moser, es posible predecir la posición del animal con una precisión de unos cinco centímetros.

Pero el GPS cerebral tiene muchas más piezas, pues hay células que indican hacia dónde está orientada la cabeza, otras que actúan como un velocímetro y aumentan su actividad cuanto más rápido se mueve el animal, células sensibles a los límites del entorno y otras capaces de codificar la distancia y dirección hasta un objeto.

El hallazgo que convirtió a los Moser en referentes mundiales llegó cuando estudiaban la corteza entorrinal, que envía información al hipocampo y que es una de las partes del cerebro relacionadas con la memoria y el olfato.

Allí encontraron las llamadas células de cuadrícula, que se activan siguiendo un "sorprendente" patrón geométrico de triángulos equiláteros.

Moser las ha comparado con llevar dentro del cerebro una hoja de papel cuadriculado o un sistema de coordenadas que permite calcular cuánto y en qué dirección nos hemos desplazado.

 La neurocientífica ha añadido que la tecnología actual permite escuchar ya miles de neuronas simultáneamente y observar no solo qué hace cada una, sino cómo se organiza su actividad colectiva.

Y es al reducir matemáticamente esa enorme cantidad de información cuando aparece una figura inesperada: un "torus", la superficie tridimensional con forma de rosquete, o dónut.

La actividad de las células de cuadrícula recorre esa especie de dónut matemático sin salirse de ella, siguiendo el desplazamiento del animal.

Para Moser, lo más sorprendente es que el patrón continúa cuando el animal duerme y las neuronas siguen circulando por ese mapa interno, aunque el cuerpo esté quieto.

En un lapso de apenas "diez milisegundos" han encontrado además unos rápidos “barridos” de actividad cerebral hacia un lado y otro, algo que Moser compara con la ecolocalización de los murciélagos.

Cuando sus investigadores colocaron algo atractivo para una rata y  después lo movieron detrás del animal, esos barridos neuronales también se desplazaron hacia atrás, siendo la hipótesis que formarían formar parte de un mecanismo de exploración "activa" con el que el cerebro examina aquello que considera relevante.

Y tras adentrarse en "dónuts matematicos", impulsos eléctricos y mapas invisibles que continúan funcionando durante el sueño, la nobel ha terminado proponiendo al público un gesto bastante menos complicado que comprender las 80.000 millones de neuronas y ha pedido "juntar las manos, inclinarse y decir simplemente: Gracias, cerebro. Eres increíble”. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo: Exteriores considera “indigno” que Milei fomente la polarización en España

A 39 días de las elecciones generales, comienza hoy el plazo para registrar candidaturas, con una izquierda fragmentada tras el fracaso del pacto entre Podemos y el Frente Amplio, y con las encuestas, salvo el CIS, anticipando un avance de la ultraderecha

Elecciones generales 29-N, en directo: Exteriores considera “indigno” que Milei fomente la polarización en España

Muere un trabajador de 56 años en Galicia tras ser atacado por un enjambre de avispas mientras realizaba labores de desbroce

El operario realizaba trabajos forestales en un municipio de Ourense cuando alcanzó un nido de insectos, que se colaron bajo su traje de protección

Muere un trabajador de 56 años en Galicia tras ser atacado por un enjambre de avispas mientras realizaba labores de desbroce

“Che, dicen que no me querés más”: así ha sido la videollamada de Javier Milei con Santiago Abascal durante su visita a Madrid

El presidente argentino ha arrancado este miércoles sus actos en Madrid acusando al presidente Pedro Sánchez de ser un “dictador”. “Todo muy bien dicho”, le ha contestado el líder de Vox

“Che, dicen que no me querés más”: así ha sido la videollamada de Javier Milei con Santiago Abascal durante su visita a Madrid

Con ajo, aceite de oliva, guindilla y agua de cocción puedes hacer la pasta más fácil y rica recomendada por Jordi Cruz y Gianni Pinto

Esta receta se inspira en los spaghetti aglio, olio e peperoncino, uno de los clásicos más sencillos del recetario italiano

Con ajo, aceite de oliva, guindilla y agua de cocción puedes hacer la pasta más fácil y rica recomendada por Jordi Cruz y Gianni Pinto

José Abellán, cardiólogo: “Los esteroides anabólicos son mucho más dañinos que el tabaco. Hay mucha gente joven muy fastidiada”

El especialista alerta de los riesgos de estas sustancias para la salud cardiovascular y de las consecuencias que pueden sufrir quienes las consumen desde edades tempranas

José Abellán, cardiólogo: “Los esteroides anabólicos son mucho más dañinos que el tabaco. Hay mucha gente joven muy fastidiada”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Che, dicen que no me querés más”: así ha sido la videollamada de Javier Milei con Santiago Abascal durante su visita a Madrid

“Che, dicen que no me querés más”: así ha sido la videollamada de Javier Milei con Santiago Abascal durante su visita a Madrid

Milei quiso reunirse con el rey Felipe VI, pero Zarzuela le recordó que debía incluir una cita con Pedro Sánchez

Ayuso y Milei se reunirán esta tarde, pero la presidenta evita que sea en la sede de Sol: lo harán en el Canal de Isabel II

“Fanático”: Pedro Sánchez responde a Milei con una canción de Lali Espósito después de que el presidente argentino le llamase “impresentable dictador”

La jueza que investiga lo sucedido en Ceuta pide al Ministerio de Defensa que aclare si buques de guerra marroquíes entraron en aguas españolas y si hay grabaciones

ECONOMÍA

Las cooperativas de aceite de oliva exigen al Gobierno que intervenga ya ante el desplome de los precios: “No entendemos el retraso”

Las cooperativas de aceite de oliva exigen al Gobierno que intervenga ya ante el desplome de los precios: “No entendemos el retraso”

Feijóo afirma que “si un okupa entra en tu casa con un papel de haber pedido una pizza, nadie le puede sacar en años”: qué dice realmente la ley

El 29-N reabre la incertidumbre sobre la subida salarial de los funcionarios y la recuperación de las pagas extra: qué cambia con el adelanto electoral

Ya toca poner la calefacción: hasta 1.283 euros de gasto extra para las familias por calentar la casa este invierno

Feijóo plantea crear “una nueva generación de propietarios” en plena precampaña: se compromete a construir un millón de viviendas y a desalojar okupas en 48 horas

DEPORTES

Lío con Lamine Yamal en Francia: “El prodigio no estuvo a la altura” en plena recta final por el Balón de Oro y a pesar de haber marcado gol

Lío con Lamine Yamal en Francia: “El prodigio no estuvo a la altura” en plena recta final por el Balón de Oro y a pesar de haber marcado gol

La reflexión del exjugador Cesc Fábregas sobre las inversiones: “El dinero invertido en coches o jets desaparece, trato de gastar en cosas que me aporten valor”

A qué hora y dónde ver el partido de Champions League entre el Real Madrid y el Leipzig: Vinícius Jr busca su reválida antes del Clásico

Así te hemos contado la victoria del PSG sobre el FC Barcelona en Champions

El duelo entre el PSG y el FC Barcelona deja mermadas las plantillas de ambos equipos: Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos y Dani Olmo a la enfermería por lesión