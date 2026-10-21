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Aske (Jardun) tacha de "montaje mediático y policial" las detenciones de dos jóvenes

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Vitoria, 21 oct (EFE).- La organización Aske, que forma parte de la coordinadora Jardun, ha denunciado este miércoles en Vitoria el "montaje mediático y policial" que, a su juicio, está detrás de la detención y encarcelamiento de Aratz Bilbao y Malen Grünig, acusados de delitos de terrorismo.

Una treintena de militantes de Aske, la organización de la disidencia de la izquierda abertzale orientada a exigir la amnistía y combatir la "represión", ha comparecido este miércoles en la capital alavesa para exigir la liberación de Bilbao y Grünig, contra quienes, han sostenido, no existen pruebas que justifiquen su encarcelamiento.

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Aratz Bilbao, de 34 años, considerado por la Ertzaintza uno de los principales promotores de Jardun, y Malen Grünig, de 22 años, también miembro de esta organización, fueron enviados a prisión ayer por la Audiencia Nacional, acusados de delitos de terrorismo, después de que la policía hallara en su poder información sobre guardias civiles, planos de zulos antiguos de ETA, fotografías de entrenamientos para perpetrar atentados e imágenes de vehículos y matrículas que podrían ser policiales.

También se les incautó el contenido íntegro del teléfono móvil de un agente del Cuerpo Nacional de Policía.

Aske ha afirmado que, desde que fueron arrestados el sábado, los medios de comunicación españoles pusieron en marcha una "salvaje" campaña de criminalización contra los dos detenidos y contra la coordinadora Jardun.

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A su juicio, el encarcelamiento se ha decidido "sin ninguna base", sin pruebas, sólo con sospechas, por lo que cualquier persona militante está en riesgo de ser acusado de terrorismo y encarcelado.

"Está claro que estamos ante un montaje policial y su objetivo es criminalizar la militancia política y extender el miedo en la sociedad", han agregado. EFE

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