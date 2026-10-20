El Celta pierde a Álvaro Núñez para el duelo europeo contra el Celtic

Guardar

Vigo, 20 oct (EFE).- El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, no podrá contar con el extremo Álvaro Núñez en el partido europeo de este jueves contra el Celtic después de que el exfutbolista del Elche sufriera una molestia en el aductor de la pierna izquierda durante el entrenamiento de este martes.

El jugador celeste será sometido en las próximas horas a pruebas de imagen para conocer con más exactitud el alcance de su lesión, aunque es seguro que se perderá, además del duelo de la Liga Europa, el siguiente compromiso liguero contra el Betis.

PUBLICIDAD

La baja de Álvaro Núñez es un serio contratiempo para el entrenador del Celta, que también tiene lesionados a Borja Iglesias, Carl Starfelt, Miguel Román, Jones El-Abdellaoui y Pablo Durán. EFE

dmg/apa