El Asisa Joventut, a consolidar el liderato de grupo ante el Telekom Bonn

Guardar

Badalona (Barcelona), 20 oct (EFE).- El Asisa Joventut pretende este miércoles (20:00 horas) consolidar el liderato del grupo H de la Liga de Campeones de la FIBA ante el Telekom Bonn, el otro equipo que lidera la clasificación junto con los catalanes.

Los badaloneses, que ganaron en la primera jornada del torneo continental ante el Bnei Herzliya por 86-75, se quedarán como líderes en solitario de su grupo si logran ganar al conjunto alemán.

PUBLICIDAD

El equipo dirigido por Dani Miret llega a esta cita después de hacer un muy buen partido el fin de semana ante el Barça, con un contundente triunfo por 113-89 dominado por los bases Ricky Rubio y Nico Laprovittola.

Para el partido ante el Telekom Bonn, el técnico catalán tendrá las ya habituales bajas del pívot Ante Tomic, que se encuentra en el tramo final de su recuperación, y el alero Yannick Kraag, que aún no ha podido ejercitarse con el grupo por sus molestias musculares.

PUBLICIDAD

También se unirá a la lista de bajas el escolta Boogie Ellis, que en el último partido ante el Barça se marchó lesionado de un aductor y volverá a las pistas cuando recupere las buenas sensaciones, según informó el club catalán en sus redes sociales.

El Asisa Joventut tendrá delante a uno de los equipos habituales en esta Liga de Campeones. De hecho, fue el campeón de la edición de 2023 en una final a cuatro que precisamente se disputó en tierras españolas, en Málaga.

PUBLICIDAD

El conjunto alemán cuenta con jugadores que acumulan experiencia en competiciones continentales, como el base Marcus Foster, y los pívots Michael Kessens y Leon Kratzer.

En la previa del partido habló el técnico asistente del Asisa Joventut, Aleix Duran, que destacó la importancia del partido. “No sólo es importante ganar, también lo es conseguir un buen 'basket-average', de cara a posibles empates”, dijo.

PUBLICIDAD

“Ganar todos los partidos en casa implicar dejar gran parte de la faena hecha. El Bonn cuenta con una plantilla profunda con jugadores que defienden muy bien”, concluyó. EFE

jvs/apa