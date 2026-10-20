Drkusic: "Somos conscientes de la situación en la que estamos"

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Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 20 oct (EFE).- El central del Espanyol Vanja Drkusic ha afirmado este martes que todos los integrantes del vestuario son "conscientes de la situación" en la que se encuentran, tras sumar un punto de los últimos doce y estar a un punto del descenso.

El futbolista esloveno, en declaraciones al club tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, ha destacado que, pese a la racha de resultados, los ánimos están al máximo: "El ambiente en el equipo es bueno. Todo el mundo lo afronta con una actitud positiva, con mucha energía y motivación".

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El defensa ha lamentado que en los últimos compromisos, frente al Málaga (1-1) y el Atlético (0-1), el equipo haya encajado dianas en los instantes finales: "Es una lástima encajar otra vez un gol en el último minuto, pero creo que hay muchas cosas positivas por extraer del partido contra el Atlético".

Drkusic ha destacado el nivel del cuadro rojiblanco, rival el pasado sábado en el RCDE Stadium. "Sabíamos que íbamos a jugar contra uno de los mejores equipos de España, pero tenemos que quedarnos con las cosas positivas", ha afirmado el jugador, que ha aplaudido el recibimiento de la afición.

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En el plano personal, el esloveno ha reconocido que ya está perfectamente adaptado al equipo: "Antes no había jugado tantos partidos, pero ahora ya estoy plenamente recuperado y me entreno con el equipo. El proceso de adaptación se ha acabado. Me entiendo muy bien con los compañeros". EFE

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