5.000€ de multa para aficionado que lanzó un asiento al campo en el aplazado Rayo-Athletic

Guardar

Madrid, 20 oct (EFE).- La Comisión Antiviolencia propuso multas para los aficionados que participaron en el lanzamiento de objetos durante el partido de Liga Rayo Vallecano-Athletic Club que fue aplazado el día 10, entre ellas 5.000 euros, más 12 meses de prohibición de acceso a recintos deportivos, a quien tiró un asiento que impactó en una portería.

Según confirmó el Consejo Superior de Deportes (CSD), Antiviolencia también acordó propuestas de multa este martes de 3.001€ para otros 11 aficionados radicales rayistas, que participaron en las tres ocasiones en las que hubo lanzamientos de aviones de papel, bolas de plástico, mecheros y botellas de plástico, en su caso con 6 meses de prohibición de acceso.

PUBLICIDAD

La Comisión confirmó que la Policía continúa investigando las imágenes disponibles para la identificación de todos los que participaron en la acción coordinada, para proponer las correspondientes sanciones, por los incidentes en el estadio de Vallecas, que obligaron dos veces a detener el partido, finalmente aplazado y que se reanudará a puerta cerrada.

Entre otras decisiones, Antiviolencia declaró como partidos de alto riesgo de los encuentros de la Liga de Campeones Atlético de Madrid-Bayern Múnich y Villarreal-PSG, el 3 de noviembre; el de la Liga Europa Real Sociedad-Olympique de Lyon, el 5 de noviembre y los encuentros de la Copa del Rey Alcalá-Las Palmas y Sporting de Hortaleza-Sevilla, los días 27 y 29 de octubre, respectivamente.

PUBLICIDAD

También, con motivo de la celebración del Gran Premio de España de Fórmula1, propuso sancionar con 5.000€ y 12 meses de prohibición de acceso a un espectador que agredió a otro y con 3.001€ y 6 y 3 meses de prohibición, respectivamente, a otros dos. Uno de ellos por portar botellas con bebidas alcohólicas y otro por amenazar a un agente durante la salida. EFE