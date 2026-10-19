Los Mossos avisan a Vito Quiles de que no le dejarán entrar en la universidad de Barcelona

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Barcelona, 19 oct (EFE).- La unidad de mediación de los Mossos d'Esquadra ha comunicado al agitador de ultraderecha Vito Quiles que la policía catalana desplegará un dispositivo para evitar que acceda la tarde de este lunes a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que le ha negado la entrada al recinto.

La UAB ha prohibido a Quiles, exreportero de EDA TV y colaborador del eurodiputado ultra Alvise Pérez (Se Acabó la Fiesta), entrar a su recinto para participar en un acto en su gira por varias ciudades españolas, que comenzó la semana pasada en Pamplona, con varios altercados y tres detenidos.

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Según han informado a EFE fuentes policiales, la unidad de mediación de los Mossos d'Esquadra ya se ha puesto en contacto con Quiles para anunciarle que, como ha pedido la UAB a la consellería de Interior, desplegarán un dispositivo para evitar que acceda al recinto de este centro universitario, situado en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

En un comunicado, la UAB anunció ayer que "no autoriza la presencia del activista ultra Vito Quiles en todo el conjunto de su recinto universitario".

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Según la UAB, Quiles les comunicó el pasado viernes su intención de hacer una actividad en el campus, ante lo que le respondieron que no tiene autorización para ello. EFE.