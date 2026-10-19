El PP confirma que Tellado será el número uno en las listas de A Coruña

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Madrid, 19 oct (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, será el candidato del PP al Congreso por la provincia de A Coruña, según ha informado este lunes el PP en X.

"Para alegría de BNG, Bildu, ERC y resto de partidos que aman profundamente a España, el secretario general será el cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la provincia de A Coruña", apunta el mensaje que ha confirmado la candidatura.

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Aunque aún faltan por conocerse la mayoría de los cabezas de lista de los populares, en los últimos días el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha ido detallando algunas de ellas. Entre otras, la del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que será el número uno por Barcelona.

Tellado es una figura muy cercana a Feijóo, quien lo confirmó como su número dos en el último congreso de la formación celebrado el año pasado. EFE

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