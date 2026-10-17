Tarde triunfalista en la segunda y última corrida de toros de Feria Taurina de Jaén 2026

Guardar

Antonio Cepedello Boiso

Jaén, 17 oct. (EFE).-La corta Feria Taurina de Jaén de 2026, que sólo ha contado con 2 corridas, terminó con otra tarde triunfalista, donde los 3 toreros pudieron salir a hombros, el público no se cansó de pedir trofeos y vitorear a los diestros y el palco en esta ocasión mostró 2 caras, una exigente inusual en la primera parte del festejo y la benévola habitual en la segunda mitad Se notó que las broncas del respetable tuvieron efecto en un presidente que hasta entonces había sabido mantenerse en su sitio, pero que después sucumbió a unas desaforada protestas donde a más de un espectador parecía que le fuera la vida en ello.

PUBLICIDAD

El torero más aclamado fue de nuevo 'El Fandi', por la gran voluntad y ganas que pone de agradar a sus numerosos e incansables seguidores con todo tipo de lances y gestos hacía la galería.

Entregado, espectacular, atlético y poco ortodoxo en banderillas como siempre, aunque en esta ocasión se llevó un gran susto cuando su segundo le dio una gran voltereta al alcanzarle mientras intentaba pararle corriendo hacia atrás.

PUBLICIDAD

Fue sólo entonces, quizás herido por su amor propio, cuando toreo bien en una serie de rodillas y otra de derechazos con la panza de la muleta.

El resto de las dos faenas de David Fandila se basaron en pases donde abusó del pico de la franela, echó las embestidas hacia fuera, estuvo colocado al hilo y se refugió una y otra vez en los lomos de los animales, donde los pitones están lejos, a pesar que los toros de ayer de cuernos no andaban sobrados y mostraron indicios que está falta no pudiera deberse sólo a causas naturales.

PUBLICIDAD

Llegó en varias ocasiones a agarrarse a los cuartos traseros de sus dos bureles. Una acción antitaurina donde las haya, pero que muchos aplauden cualquiera sabe por qué.

El toreo de más calidad, verdad y belleza lo ha puesto esta tarde Emilio de Justo, sobre todo en los naturales a su primero, donde cargó la suerte, los rompió atrás y con un gran temple y elegancia, además de cruzado entre los pitones, sobre todo en una serie de frente. Tardó en encontrar que el pitón izquierdo era el bueno de este toro muy justo de trapio, pero de una gran nobleza y entrega. Esta gran faena no se mereció acabar con un bajonazo infame.

PUBLICIDAD

El espada extremeño también mostró su calidad torera en el quinto, al que recibió de rodillas en los medios, y continuó con unas ceñidas verónicas ganándole terreno al animal hasta llevárselo al centro del ruedo. Precioso fue su quite con el capote cogido con sólo una mano, al igual que el inicio con la muleta por bajo y con una rodilla en tierra. Todo hacía presagiar una faena de relumbrón, pero el animal se afligió, quizás por su gran entrega y fuerzas justas. De Justo decidió, con total acierto, ayudarle a embestir toreando con la derecha sin ayuda. Dio dos series muy buenas de naturales con esta mano. Destacaron también sus largos y ceñidos pases de pecho.

David de Miranda se ha mostrado en Jaén con el mismo valor, quietud y exposición al riesgo que lo ha hecho en toda esta temporada, pero no llegó a acoplarse por completo en ninguno de sus dos toros. Sufrió varios enganchones y sustos por sus dudas en determinados momentos de sus faenas, a pesar de la nobleza de sus dos oponentes, aunque también es cierto que le tocó el más flojo e impresentable de trapio, como fue el anovillado tercero, que no le aguantó su habitual toreo por bajo, y que su segundo fue el que más se afligió en el último tercio.

PUBLICIDAD

El diestro onubense destacó en el toreo por alto, con dos series de manoletinas de una gran verticalidad y firmeza, además de sus repetidos arrimones donde puso sus muslos muy cerca de los pitones. Le costó ligar una serie completa, tanto con la derecha como con la izquierda, pero dio naturales sueltos de una gran verdad y belleza. Muy bien con el capote, sobre todo en sus dos ceñidisimos quites, uno por saltilleras y otro tafalleras. Mató muy mal a su primero y propinó la única estocada medio aceptable de la tarde a su segundo.

La Feria Taurina de Jaén terminó casi sin darnos cuenta, porque ha constado sólo de dos corridas y una novillada sin picadores, pero bien distanciadas en el tiempo. La diferencia entre el primero y el tercero y último festejo ha sido de 21 días nada menos. Y respecto a los de 2025 ha resultado una esoera de un año entero. Así es muy difícil crear afición, ni aquí ni en ningún sitio.

PUBLICIDAD

FICHA DEL FESTEJO

Se lidiaron seis toros de 'El Parralejo'. Muy justos de presentación los 3 primeros, sobre todo el anovillado 3°. Sospechosos de 'afeitado' en sus pitones. Cumplieron en el caballo. Justos de fuerzas, nobles y codiciosos en sus embestidas. El 2° saltó al callejón nada más salir de chiqueros.

PUBLICIDAD

El Fandi, oreja (pinchazo y trasera tendida) y dos orejas y rabo (atravesada caída y 1 descabello)

Emilio de Justo, oreja (bajonazo) y dos orejas y rabo (entera caída)

David de Miranda, oreja (entera baja) y dos orejas (entera caída)

Segunda y última corrida de la Feria Taurina de Jaén-2026. La plaza de 'La Alameda' registró más de media entrada, en tarde desapacible y con lluvia al principio. El picador Juan Bernal se retiró de los ruedos tras picar al quinto toro. EFE

PUBLICIDAD

acb/amd