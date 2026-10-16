Valbuena, Arocha, Corujo y Luc André Diof encabezarán la lista del PSOE Canarias al Congreso

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La Comisión Ejecutiva y el Comité Regional del PSOE Canarias han aprobado este jueves sus listas al Congreso de los Diputados para las elecciones generales del próximo día 29 de noviembre, que serán lideradas por José Antonio Valbuena y Marta Arocha encabezando en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, mientras que Dolores Corujo y Luc André Diouf harán lo propio en la provincia de Las Palmas.

El acuerdo, que será ratificado este viernes por la Comisión Federal de Listas y oficializado a continuación por el Comité Federal, que prevé una convocatoria para este sábado, 17 de octubre en Fuenlabrada (Madrid), en la que estará una delegación canaria con el secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, según ha informado la formación socialista en nota de prensa.

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Además en la lista al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentran también Sergio Matos y Teresa Gutiérrez, mientras que en la de Las Palmas son número tres y número cuatro Vanesa Cabrera y Pedro Sosa, respectivamente.

Por otro lado, la Comisión Ejecutiva Regional, celebrada en Las Palmas de Gran Canaria este jueves, ha dado su visto bueno a las candidaturas al Senado aprobadas por los respectivos comités insulares, con Pedro Martín y Alicia Alvarez (Tenerife), Kilian Sánchez Sanjuán (La Palma), Juan Luis Navarro (La Gomera), Juan Jesús Facundo y Marta Saavedra (Gran Canaria), Paloma Hernández (Fuerteventura) y Francisco Manuel Fajardo (Lanzarote).

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Actualmente queda pendiente la candidatura por la isla de El Hierro al Congreso de los Diputados que se espera conocer este viernes.