El PSOE señala que mantiene la confianza en acordar listas conjuntas al Senado

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Madrid, 16 oct (EFE).- El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha dicho este viernes, cuando a medianoche se cerrará el plazo para las coaliciones electorales para el 29N, que tiene "confianza" en que los socialistas acuerden aún listas conjuntas para circunscripciones del Senado con otros partidos de izquierdas.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa en el Congreso al ser preguntado sobre las negociaciones abiertas con el Frente Amplio en ese sentido.

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"Confianza tengo siempre, confianza en la inteligencia de la izquierda, en que seamos capaces de ver lo que tenemos enfrente, de ver lo que nos jugamos", ha contestado López, y ha añadido que tiene confianza también en que sean capaces de ser "diligentes para hacerlo". EFE