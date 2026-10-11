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El mayor brote de listeriosis de España, a juicio desde esta próxima semana en Sevilla

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Sevilla, 11 oct (EFE).- El macrojuicio del conocido como 'caso Magrudis' por el brote de listeriosis en carne mechada que se produjo en 2019, el mayor en España hasta el momento y que llegó a provocar en su día cuatro fallecimientos, siete abortos y lesiones a unas 240 personas, prevé iniciar sus sesiones este viernes en la Audiencia de Sevilla.

La Sección Séptima del tribunal sevillano ha fijado unas cuarenta sesiones para la vista oral, repartidas a lo largo de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026 y enero de 2027, con finalización prevista para el 27 de ese último mes.

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Este juicio por posibles delitos contra la salud pública, homicidio imprudente y lesiones tendrá lugar, en el caso concreto de octubre, los próximos días 16, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 y 29.

De acuerdo con el cronograma de declaraciones, al que tuvo acceso EFE, las primeras sesiones de los días 16 y 19 se dedicarán al planteamiento de cuestiones previas de las partes, mientras que las primeras declaraciones de la Guardia Civil y peritos tendrían lugar a partir del día siguiente.

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El Juzgado de Instrucción 10 de Sevilla acordó en verano de 2022 continuar inicialmente el proceso contra siete investigados y declarar responsable civil al Ayuntamiento de Sevilla, junto a la compañía de seguros AXA.

La Fiscalía pidió en sus conclusiones provisionales penas de unos diez años de prisión y distintas multas para los dueños de la empresa sevillana Magrudis, entre otros acusados, por el brote de listeriosis, según el escrito del Ministerio Público al que tuvo acceso EFE en octubre de 2022.

Para la acusación pública los hechos constituyen un delito contra la salud pública en concurso ideal, por imprudencia grave, con cuatro delitos de homicidio, siete delitos de lesiones al feto y más de 200 delitos de lesiones, además de un delito de defraudación del fluido eléctrico y otro de falsedad en documento oficial.

Las actuaciones se iniciaron a raíz de los casos de intoxicaciones por listeria registrados en diferentes comunidades autónomas, causados por la bacteria denominada 'listeria monocytogenes' y asociada al consumo de carne mechada de la marca 'La Mechá'.

El brote de intoxicación alimentaria causado por listeria en carne mechada en España dio lugar a declarar el estado de alarma nivel 1 en agosto de 2019.

De acuerdo con el relato fiscal, los principales acusados, como responsables de Magrudis, sabían que estaban llevando a cabo un proceso de elaboración "con deficiencias sanitarias" y riesgo "grave o muy grave" para los posibles consumidores en caso de comercialización.

Al respecto, según la acusación pública, no pusieron los hechos en conocimiento de las autoridades sanitarias, ni el Ayuntamiento de Sevilla ni la Junta de Andalucía, por lo que lo "ocultaron de forma deliberada".

Ello implicó que un producto nocivo para la salud fuera puesto en el mercado por los acusados, se perdiera el dominio sobre el riesgo creado y se causaran daños graves de diversa consideración, "eludiendo todas las obligaciones legales para que los productos alimenticios cumplan los criterios biológicos pertinentes".

La Fiscalía también apuntó a la responsabilidad civil del Ayuntamiento de Sevilla, que debería a su juicio asumir las consecuencias de su inacción por su "acción deficiente y tardía", por cuanto supuso de funcionamiento anormal de un servicio público y la trascendencia en el resultado producido. EFE

(Recursos de archivo en EFEservicios: 8012770022)

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