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Markel Beloki, hijo de Joseba Beloki, ficha por el Netcompany Ineos

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Vitoria, 9 oct (EFE).- El joven ciclista alavés Markel Beloki, hasta esta temporada en el EF Education-Easy Post ha fichado por el Netcompany Ienos para la temporada 2027, con el objetivo de, con el tiempo, desarrollarse como ciclista de vueltas por etapas, ha anunciado el equipo británico.

Beloki (Vitoria, 2005) es hijo del exciclista y podio del Tour Joseba Beloki. Saltó muy pronto al profesionalismo, con 18 años, en el 2024. Tras un periodo de adaptación y una temporada 2025 afectado por mononucleosis, este año ha destacado y ha ganado el Tour de l'Ain, su primera victoria de una clasificación general en una vuelta por etapas, además de concluir en el puesto 35 en el Giro y el 13º en la Itzulia vasca.

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Ahora da el salto a una de las grandes escuadras del pelotón, el Netcompany Ineos. En el comunicado en el que anuncia su fichaje, la firma británica ha comentado: "Este joven y prometedor ciclista español aporta al equipo su capacidad en la montaña, su calidad en contrarreloj y una experiencia creciente en el WorldTour, formando parte de un grupo apasionante de jóvenes talentos".

Markel Beloki ha declarado que unirse a Netcompany Ineos constituye un paso "muy ilusionante" para él. "He aprendido muchísimo en mis primeras temporadas como profesional y esas experiencias han aumentado mi ambición por lo que quiero lograr. Aún tengo mucho margen de mejora y estoy deseando trabajar con los corredores y el personal del equipo para dar ese siguiente paso", ha afirmado.

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"Mi objetivo es desarrollarme como ciclista de vueltas por etapas y, con el tiempo, luchar por buenos resultados en las grandes vueltas. Sé que hace falta paciencia y trabajo constante, por lo que me motiva enormemente poder aprender de compañeros experimentados, contribuir a sus éxitos y aprovechar al máximo mis propias oportunidades", ha añadido.

Geraint Thomas, director de competición del Ineos, ha declarado que Beloki es "un gran talento" al que llevan siguiendo desde hace unos años y que "tiene un potencial enorme", por lo que le hace "mucha ilusión trabajar con él y ayudarle a dar los siguientes pasos en su desarrollo". EFE

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