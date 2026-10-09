Gerard Encuentra: "Debemos conseguir ser sólidos como equipo y no depender de jugadores"

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Lleida, 9 oct (EFE).- El entrenador del iLerna Lleida, Gerard Encuentra, afirmó, antes del encuentro ante el Obradoiro del próximo domingo (12.00 horas), que su equipo debe "ser sólido" en el aspecto colectivo y "no depender de jugadores", como el escolta James Batemon o el base Darius McGhee.

Precisamente, el técnico ilerdense situó la solidez como la principal consigna que su equipo debe cumplir para ganar el choque: "Esto no va de jugadores; va de ser buenos equipos".

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Además, destacó que el conjunto gallego practica un "muy buen baloncesto" y tiene "mucha fluidez y confianza en ataque", pero que en defensa también "es muy sacrificado; corre y lucha".

Asimismo, recordó que el Lleida nunca ha logrado ganar a un rival entrenado por Diego Epifanio, por lo que el partido supone un reto todavía mayor: "Tenemos que ser sabedores de la dificultad del rival y de lo que supone jugar fuera de casa".

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En este sentido, los ilerdenses, según Encuentra, deberán jugar "mentalizados" en una "pista muy complicada" y un rival de "máxima exigencia".

En referencia a la derrota de la pasada jornada ante el San Pablo Burgos (81-94), declaró que el tropiezo les debe servir para "aprender" y ofrecer una "mejor imagen". "Tenemos que intentar mejorar las cosas que dependen de nosotros", valoró.

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De hecho, reconoció que la tarde del pasado domingo fue "dura", y que el pasado lunes el ambiente en el vestuario estaba "más apagado". Sin embargo, han logrado "superarlo y pensar en el siguiente duelo" con "ganas de aprender". "Estamos en un período de crecimiento y queremos mostrar la imagen del Lleida que queremos proyectar", subrayó.

A pesar de la "rabia" que implica perder el primer partido en el Barris Nord, el entrenador prefiere "poner en contexto" la dificultad de la competición doméstica: "Esta liga es súper exigente, sube cada año de nivel y cualquiera puede ganar a cualquiera". EFE

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