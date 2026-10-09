Davidovich Fokina 'venga' a Munar al aplastar al estadounidense Brooksby en Shanghái

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Shanghái (China), 9 oct (EFE).- El español Alejandro Davidovich Fokina se clasificó hoy para la tercera ronda del Másters 1000 de Shanghái al triunfar con claridad (6-1, 6-3) ante el estadounidense Jenson Brooksby, quien se había deshecho en el anterior duelo de otro tenista del país ibérico, Jaume Munar.

Curiosamente, el primer set siguió prácticamente el mismo compás que en el partido de Munar: el mallorquín se puso 1-5 por delante en 24 minutos, y hoy, el malagueño hizo lo propio también en una media hora. Eso sí, Davidovich Fokina mantuvo el tipo y Brooksby no logró darle la vuelta a la situación.

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En la segunda manga, la igualdad y los intercambios de golpes durarían hasta el séptimo juego: desde ahí, otra rotura a favor del número 26 del 'ranking' mundial y velocidad de crucero para sellar una victoria sencilla en una hora y 12 minutos.

El duelo sirvió también para desempatar el balance entre ambos contendientes: Brooksby se había llevado la victoria en Amberes 2021, y Davidovich Fokina le devolvió la jugada en Basilea en 2025.

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El malagueño afrontará ahora un duro duelo ante el séptimo cabeza de serie del torneo, el estadounidense Frances Tiafoe, que se deshizo del alemán Yannick Hanfmann (6-4, 6-4). EFE

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