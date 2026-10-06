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Más Madrid exige que la lista de Frente Amplio por Madrid el 29N debe ser liderada por dirigentes de la formación

02/05/2025 La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante la celebración en Móstoles de las fiestas del 2 de mayo, a 2 de mayo de 2025, en Móstoles, Madrid (España). POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press
02/05/2025 La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante la celebración en Móstoles de las fiestas del 2 de mayo, a 2 de mayo de 2025, en Móstoles, Madrid (España). POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press
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La ejecutiva de Más Madrid ha planteado que la lista de la futura candidatura de Frente Amplio por la circunscripción de la capital tiene que ser "liderada y compuesta" por "referentes políticos y electorales" del partido. Es decir, que la confección de esa lista por la capital la configure este partido como otros aliados harán en su territorio de influencia.

Así lo han trasladado fuentes de la formación a Europa Press tras la reunión este lunes de la dirección del partido madrileño y en el marco de las negociaciones que mantiene con IU, Comuns y Más Madrid para concretar la nueva candidatura de coalición para el adelanto electoral del 29 de noviembre.

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Por ahora, este nuevo proyecto ha concretado en una nueva marca electoral, que será Frente Amplio, aunque aún carece de candidato designado, un rol para el que suena con fuerza la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, quien se ha puesto a disposición de lo que decidan los partidos de forma conjunta. La puesta de largo de esta nueva confluencia renovada será el 17 de octubre, un día después de que venza el plazo legal para registrar coaliciones al 29N.

LAS FUERZAS CON ARRAIGO DEBEN CONFORMAR LAS LISTAS EN SU TERRITORIO

La ejecutiva de Más Madrid ha concluido que si algo ha demostrado el último ciclo político autonómico es que las fuerzas con "arraigo territorial" son las "únicas capaces de construir espacios amplios de unidad y potencia electoral en sus regiones y países".

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De esta forma, han subrayado que las fuerzas con arraigo territorial que componen el Frente Amplio han de presentarse en sus comunidades y "conformar las listas electorales", tejiendo y ampliando alianzas con la sociedad civil, para luego llegar a un "entendimiento confederal" entre territorios.

Así, han ahondado que Más Madrid, que es la única fuerza del Frente Amplio con un 20 por ciento del voto en su territorio y líder de la oposición al Gobierno de Ayuso, liderará la lista madrileña.

El partido no ha abordado aún nombres concretos para la confección de esa candidatura pero ya han sonado algunos dirigentes como referentes, como el edil en el Ayuntamiento de Madrid Eduardo Fernández Rubiño, la actual diputada en el Congreso Tesh Sidi o el portavoz de Más Madrid en el cámara autonómica, Emilio Delgado.

Dentro de este espacio otros socios parlamentarios del actual espacio plurinacional han reclamado liderar las candidaturas de confluencia de izquierda en sus respectivas circunscripciones autonómicas como Compromís, Chunta Aragonesista y Més per Mallorca.

En las quinielas para cabeza de lista de Frente Amplio la opción de Mónica García ha cobrado fuerza en unas quinielas donde han emergido también el titular de Cultura, Ernest Urtasun, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. En el caos de Urtasun y Colau, fuentes de los Comuns indican que son dos nombres encima de la mesa pero que aún no está nada cerrado.

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