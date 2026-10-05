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Siete fallecidos, entre ellos un peatón, en las carreteras este fin de semana

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Madrid, 5 oct (EFE).- Siete personas, entre ellas un motorista y un peatón, han perdido la vida en los seis siniestros mortales ocurridos este fin de semana en las carreteras españolas.

Entre los siniestros, registrados entre las 15:00 horas del viernes y la medianoche del domingo, ha habido 3 salidas de la vía, 2 colisiones y 1 atropello a peatón, según ha informado la Dirección General de Tráfico este lunes.

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La mitad tuvo lugar en vías convencionales y otros tres en autopista o autovía.

El viernes se registró un accidente, una salida de vía con vuelco en Santa Cruz de Tenerife que dejó un fallecido y tres heridos.

El sábado ocurrieron dos accidentes con sendas víctimas mortales. El primero en Vinarós (Castellón) por colisión frontal con un camión y el segundo en Bulla (Murcia), donde falleció un peatón.

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Por último, el domingo fue el día de mayor siniestralidad, con tres accidentes en los que perdieron la vida cuatro personas.

La siniestralidad ha tenido lugar en Castelló de la Plana y Vinarós (Castellón), Bullas (Murcia), Barro (Pontevedra), Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) y Villel (Teruel).

En lo que va de año y hasta el domingo 4 de octubre, 829 personas han perdido la vida en la carretera.EFE

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