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Las consultoras inmobiliarias piden un marco estable, previsible y consensuado

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Madrid, 5 oct (EFE).- La Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI) insiste en que es necesario avanzar hacia un marco "estable, previsible y suficientemente consensuado" que permita abordar a largo plazo el reto de incrementar la oferta de vivienda en España allí donde existe una mayor demanda.

Solo en 2025 se crearon en España 147.094 hogares más que viviendas terminadas, apunta en un comunicado la asociación, que recalca que corregir este desequilibrio requiere una estrategia sostenida en el tiempo capaz de movilizar suelo, financiación, capacidad productiva e inversión pública y privada.

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Por ello, subraya que la vivienda necesita horizontes de largo plazo y unas reglas suficientemente estables para que propietarios, promotores e inversores puedan adoptar decisiones que, en muchos casos, comprometen capital durante décadas.

En este contexto, ACI defiende que la estabilidad y la seguridad jurídica son especialmente relevantes y que la sucesión de cambios regulatorios y la incertidumbre sobre las reglas aplicables pueden retrasar decisiones de inversión o provocar que el capital se dirija hacia otros segmentos o mercados, reduciendo la capacidad de generar la nueva oferta que España necesita, señala su presidente, Ricardo Martí-Fluxá.

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"Preservar la capacidad de España para atraer inversión resulta especialmente importante ante la dimensión del reto residencial", añade la asociación, que indica que el capital institucional puede contribuir a financiar, promover y gestionar vivienda a escala, incluida vivienda asequible, complementando necesariamente la inversión y las políticas públicas.

Asimismo, ve necesario revisar la fiscalidad aplicable a la vivienda para adaptarla al actual contexto de escasez y favorecer la generación y movilización de nueva oferta, junto con mecanismos públicos eficaces de protección para los hogares que los necesiten.

"La dimensión del reto exige políticas capaces de trascender la coyuntura y proporcionar un horizonte estable y previsible para la próxima legislatura", añade ACI.

Ante la convocatoria de elecciones generales, pide que las propuestas en materia de vivienda que se incorporen a los programas electorales partan de un diagnóstico riguroso del mercado, tengan en cuenta sus efectos sobre la oferta y la inversión y respondan a una visión estructural y de largo plazo. EFE

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