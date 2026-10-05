La pasarela de moda Atelier Couture celebrará la próxima edición el 20 y 21 de octubre

Madrid, 5 oct (EFE).- La pasarela de moda nupcial artesana, Atelier Couture, celebrará su 16 edición los días 20 y 21 de octubre en la Real Fábrica de Tapices de Madrid.
La cita reunirá a una veintena de diseñadores que mostrarán sus propuestas de novia, novio e invitada, además de complementos habituales de ceremonia.
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Abrirán la pasarela los diseños de la ciudarealeña Carmen Alba y continuará la mañana con la propuesta de Genoveva Hita. Jorge de la Rosa, Félix Ramiro y el granadino Rafael Urquizar, también presentarán los diseños esta jornada.
También forman parte del calendario Jaime Jarque, Susana Zamora y María Diezma, entre otros.
Además de los desfiles están previstas exposiciones de artesanía y joyería e intervenciones textiles vinculadas a la moda nupcial. EFE
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