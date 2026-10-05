ERC activa el proceso para elegir su cabeza de lista para el 29N

Guardar

Barcelona, 5 oct (EFE).- ERC ha constituido este lunes la Comisión Organizadora encargada del proceso de elección del cabeza de lista del partido para las elecciones generales del 29 de noviembre, una posición donde la dirección del partido quiere situar a su líder en el Congreso, Gabriel Rufián, aunque éste mantiene la incógnita.

Esta comisión está formada por el secretario general adjunto, Oriol López; la secretaria general adjunta y responsable de Políticas Territoriales, Norma Pujol; el vicesecretario general de Organización, Finanzas y Lucha Antirrepresiva, Pau Morales; la vicecretaria general de Feminismos y LGTBI+, Eva Baró; la secretaria de Afiliación, Acción Antirrepresiva y Bienestar Emocional, Kènia Domenech; y la secretaria de Organización de Joven Republicà, Susanna Miquel.

PUBLICIDAD

Las personas que quieran encabezar la candidatura de ERC a las elecciones generales podrán hacerlo por diferentes vías: recogiendo un 5 % de avales de la militancia (unas 400 firmas), reunir el apoyo de un tercio de la Ejecutiva Nacional o una cuarta parte de los miembros del Consejo Nacional, ha informado el partido en un comunicado.

Este proceso de recogida de avales empieza mañana 6 de octubre y finalizará el domingo 11 de octubre.

En caso de que solo se presentara una persona, sería elegida automáticamente, pero si hay más de un candidato, se abriría un proceso de primarias que culminaría en una votación el día 17 de octubre.

PUBLICIDAD

Más allá del cabeza de lista, el partido prevé cerrar definitivamente las listas el próximo 20 de octubre.

En el proceso de confección de las listas, la presidencia del partido puede proponer hasta un 25 % de los candidatos, mientras que el resto de los nombres saldrán de las federaciones territoriales, las sectoriales y las juventudes. La Comisión Electoral -formada principalmente por miembros de la dirección- tiene la potestad de ordenar la lista.

PUBLICIDAD

El adelanto electoral y el proceso para diseñar las listas llegan sin que se haya resuelto la incógnita sobre el papel de Rufián, que ha mantenido un pulso con la dirección por la apuesta del portavoz de ERC en el Congreso de crear un frente de izquierdas que incluya a Sumar y Podemos, en contra de la opinión de la cúpula del partido.

Tras conocerse el adelanto electoral, fuentes de su entorno han insistido en que Rufián pondrá "un mínimo de condiciones" a su partido para poder presentarse a las elecciones generales del 29 de noviembre y que sigue pensando que "la mejor opción es la de la confluencia provincia por provincia": "Está escuchando a todo el mundo porque todo el mundo le está llamando".

PUBLICIDAD

Por su parte, la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha reiterado que la dirección sigue apostando por Rufián como cabeza de cartel, enfatizando que es "el mejor candidato". EFE