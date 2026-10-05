Defensa ofrece 500 plazas a civiles para ser reservista voluntario de las Fuerzas Armadas

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Madrid, 5 oct (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la apertura del proceso selectivo para acceder a 500 plazas para la condición de reservista voluntario de las Fuerzas Armadas correspondiente a 2026.

Según ha informado el Ministerio de Defensa se trata de 500 plazas, distribuidas de la siguiente forma: 250 para el Ejército de Tierra, 78 para la Armada, 92 para el ejército del Aire y del Espacio y 80 destinadas a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

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El plazo para solicitar cita previa será de veinte días naturales desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOE y la solicitud se deberá formalizar a través de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa.

Una vez finalizado el proceso selectivo, la adjudicación de las plazas se realizará atendiendo a la puntuación final obtenida y al orden de preferencia manifestado por los aspirantes.

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La Formación Militar Básica se desarrollará a lo largo de 2027 en los centros de formación correspondientes a cada Ejército; el personal de Cuerpos Comunes realizará su formación en la Escuela Naval Militar (ENM) en el caso de los oficiales y en la Escuela de Suboficiales de la Armada (ESUBO) los suboficiales.

La Formación Militar Específica se realizará posteriormente, de acuerdo con las fechas y condiciones establecidas. EFE