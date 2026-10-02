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El Dicorpebal Logroño tratará de sobreponerse al cansancio ante el Puerto Sagunto

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Logroño, 2 oct (EFE).- El Dicorpebal Logroño recibe el sábado al Puerto Sagunto con un enemigo añadido al conjunto valenciano: el cansancio que ha provocado un viaje maratoniano a Macedonia.

El equipo riojano viajó el lunes a Macedonia para jugar el martes y regresó a Logroño el jueves, con lo que apenas ha podido preparar este choque; además, afronta otro partido europeo de nuevo el martes, con lo que también debe tratar de no incrementar su agotamiento.

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Así, desde el conjunto riojano asumen que el choque de mañana es "difícil" porque los jugadores deben sobreponerse a todo eso y, además, olvidar el partido casi perfecto que hicieron en su debut europeo.

"Nada más acabar les dije que se olvidaran de todo porque el sábado había otro partido", ha explicado a EFE el entrenador del Dicorpebal Logroño, Miguel Ángel Velasco, que ha reconocido que su equipo "hizo un gran partido" en Macedonia "aunque podíamos haber ganado por más si hubiésemos estado mejor cuando nos presionaron".

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Pero ahora le preocupa el que "cuando vienes de algo extraordinario es cuando llegan los sustos, es algo que suele pasar" por lo que es consciente de que "si no estamos bien no vamos a ganar a un Sagunto que no da un balón por perdido y que tiene muchas variantes de juego".

Por eso, ha explicado, no se plantea reservar jugadores "aunque si se puede rotaré a todos, como ya hicimos el martes"; para ello tiene a todos sus jugadores disponibles "y físicamente los veo bien" aunque "todos estamos cansados mentalmente". EFE

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