Toché no puede garantizar que no se destituya a Alberto González si pierde en Éibar

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Albacete, 30 sep (EFE).- El director deportivo del Albacete, José Nicolás Verdú, 'Toché', dijo este miércoles que "no" puede "garantizar" que no se destituya al técnico, Alberto González, si su equipo pierde el sábado frente al Eibar.

En una rueda de prensa, Toché puso de manifiesto su “absoluta confianza” en el preparador andaluz, aunque dejó claro que “nadie tiene el crédito infinito, ni el entrenador ni los jugadores" ni él mismo.

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Afirmó que este miércoles compareció en rueda de prensa por voluntad propia porque, afirmó, es una persona que no se esconde, y debido a que entendía que debía de dar explicaciones a la afición “sobre un inicio de temporada malísimo”.

Toché admitió que los resultados no son los que esperaba la dirección deportiva del club y que se han visto condicionados “por la cantidad de lesiones que han sido un lastre en este arranque de campaña”, pero recalcó que “el equipo no está muerto y está más que capacitado para revertir la situación”.

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Toché apeló a la “unidad” entre seguidores y su grupo de jugadores para “dar la vuelta” a los problemas y reivindicó que la actual plantilla "es la mejor" que se ha confeccionado desde que él está al frente de la dirección deportiva.

En cuanto a las once lesiones que se han acumulado en el equipo, incidió en que el club se está "ocupando de buscar soluciones y las causas", aunque “no se puede prever la coincidencia de tantas lesiones a la vez”.

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Toché reiteró su “apoyo y confianza” en el cuerpo técnico de Alberto González y apuntó a mejorar “la fragilidad defensiva" que está mostrando el equipo como uno de los problemas a solucionar para que el Albacete comience a ganar partidos. EFE

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