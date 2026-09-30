Socialistas valencianos sostienen que hay "sospechas de corrupción" de Perez Llorca

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València, 30 (EFE).- El PSPV-PSOE ha exhibido este miércoles en Les Corts Valencianes un supuesto dosier confidencial que cuestiona la candidatura del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y ha afirmado que el documento es "consistente", contiene "sospechas de corrupción" y de posibles delitos cometidos por Pérez Llorca y su entorno.

El síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, ha asegurado haber recibido esta misma mañana el informe, que ya ha publicado un medio de comunicación, y ha afirmado que en estos momentos está siendo analizado por el equipo jurídico del partido para estudiar si los hechos recogidos pudieran ser constitutivos de delito y "todas las posibilidades judiciales" que se pudiesen derivar.

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"Hemos hecho un estudio superficial, pero les puedo decir que ahora entiendo por qué -el presidente del PP- Alberto Núñez Feijóo tiene muchas dudas respecto a la candidatura del president", ha manifestado, y ha apuntado que el dosier dice "cosas muy graves" que "inhabilitan" a Pérez Llorca para presentarse a la reelección.

En la portada del informe, que Muñoz ha sacado de la caja que el lunes exhibió en el Debate de Política General con el número del documento CKV-2026, se puede leer: "sujeto de evaluación D.Juan Francisco Pérez Llorca", y en ella se indica que es un documento "confidencial" que se cerró en junio de 2026.

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"No es una caja vacía", como sostuvo el president y el PP en el debate del lunes, sino que "la caja está llena", ha afirmado Muñoz y ha asegurado que se trata de "un dosier consistente. Esto no son meras acusaciones sin fundamento", ha advertido.

Ha destacado que el documento recoge hechos que considera "muy graves" y referencias a posibles actuaciones que podrían tener relevancia delictiva y que afectarían al presidente de la Generalitat y a personas de su entorno, tanto en su etapa como alcalde de Finestrat (Alicante) como en otras.

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"Se habla de situaciones que pudieran ser delictivas, se habla de urbanismo, se habla de sociedades, se habla de personas que pudieran tener vinculaciones en negocios que podrían ser delictivos", ha explicado, y ha insistido en que el PSPV quiere actuar con "prudencia", porque acaba de recibir la documentación. EFE