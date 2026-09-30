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Siete de cada diez españoles considera que el derecho a la vivienda sólo está garantizado para algunas personas

28/06/2026 Movilización por el derecho a la vivienda este sábado, 27 de junio, por las calles de Málaga POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA MÁLAGA CON MÁLAGA
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El 68,4% de los españoles considera que el acceso a una vivienda digna es un derecho que sólo está garantizado para algunas personas en España, y otro 18,2% se muestra aún más pesimista y piensa que en realidad nadie lo tiene garantizado, según se refleja en la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociales (CIS) sobre el Estado del Bienestar, dado a conocer este miércoles. Sólo un 11,9% cree que la vivienda está al alcance de todos.

La encuesta, basada en 6.040 entrevistas realizadas entre el 10 y 17 de septiembre, antes del desahucio de Maricarmen Abascal que aceleró las protestas ciudadanas por la crisis de la vivienda, refleja también que dos de cada tres españoles (65,9%) están convencidos de que el problema estará peor dentro de un año.

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OTROS DERECHOS SÍ ESTÁN GARANTIZADOS

En cambio, el estudio muestra que sí hay una mayoría que da por garantizados para todos los españoles el ejercicio de otros derechos, como la educación (60,6%), la sanidad (60,7%), la cultura (58,9%) o a protección de la infancia (56%).

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En general, el 70,7% de los españoles considera que las leyes no se aplican a todos los ciudadanos por igual, sino que depende de quién se trate, y un 58,7% está convencido de que la sociedad se beneficia entre poco y nada de los impuestos que se pagan.

Además, nueve de cada diez personas encuestadas opina que las administraciones públicas deberían gastar más en asuntos como la sanidad (94,6%), la educación (92,6%) y la prevención de incendios (92,1%). En la lista el CIS no incluye la vivienda.

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EuropaPress

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