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Latinoamericanos, gitanos y árabes, principales víctimas de discriminación racial

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Madrid, 30 sep (EFE).- Los grupos de población más presentes entre las víctimas de discriminación racial o étnica son personas latinoamericanas, seguidas de gitanas y árabes, según el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (Cedre), adscrito al Ministerio de Igualdad.

Fuentes de este departamento han informado este miércoles de que la directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, Beatriz Carrillo, ha presentado la memoria anual del servicio para la asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial o étnica correspondiente a 2025, año en el que se atendieron 2.811 casos.

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Una cifra que consolida la tendencia de crecimiento desde 2022, según han apuntado las fuentes, que han subrayado que los incidentes denunciados se concentran principalmente en empleo, acceso a bienes y servicios, vivienda, salud, educación y medios de comunicación e internet.

El 43 % de los casos corresponde a víctimas en los tramos de edad entre 26-35 y 36-45 años y las mujeres han sido víctimas en la mitad de los incidentes (49 %).

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En cuanto a nacionalidades, las fuentes han indicado que las principales víctimas fueron españolas, seguidas de colombianas marroquíes y venezolanas, y han añadido que Madrid, Andalucía y Castilla y León han sido las comunidades autónomas que más casos atendieron en 2025.

Además, la memoria revela que en este tipo de delitos persiste la infradenuncia y que los delitos de odio han aumentado. EFE

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