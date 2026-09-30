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El Guggenheim premia a una pareja, su visitante 30 millones, con un viaje a Venecia

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Bilbao, 30 sep (EFE).- La bióloga viguesa Aixa López y el tatuador madrileño Rodrigo Serna viajarán tres noches a Venecia, tras convertirse este miércoles en el visitante número 30 millones del Museo Guggenheim de Bilbao, durante la temporada que coincide con su 30 aniversario.

El destino del obsequio no es casual: en Venecia se encuentra la Peggy Guggenheim Collection, otro de los museos de la fundación.

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La directora general del centro Miren Arzalluz, les recibió en el atrio y les entregó el premio poco después de que compraran sus entradas en la taquilla, hacia las 12:30 horas.

"Ha sido surrealista", ha resumido López, que ha contado que justo antes habían comentado entre ellos lo extraño que resultaba que solo hubiera una persona atendiendo en la taquilla.

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Serna, que no conoce la ciudad italiana, ha señalado que será la primera vez que viajen juntos allí y ha bromeado con que irán "cuando haya menos turistas".

Ambos visitaban por segunda vez el museo, y Serna ha asegurado que viaja cada vez a Bilbao por motivos de trabajo.

El Guggenheim ha alcanzado esta cifra a tres semanas de cumplir 29 años, ya que abrió sus puertas el 19 de octubre de 1997. EFE

(Foto) (Vídeo)

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