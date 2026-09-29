El escolta estadounidense Matt Thomas pasa el reconocimiento médico y se une al Unicaja

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Málaga, 29 sep (EFE).- El escolta estadounidense Matt Thomas, reciente refuerzo del Unicaja para los dos próximos meses con opción de ampliar el contrato hasta el final de temporada, pasó este martes el reconocimiento médico y ya está a las órdenes del técnico del equipo, Txus Vidorreta.

Thomas, que jugó la pasada temporada en el Covirán Granada y en el Besiktas turco, llegó en la noche del lunes a Málaga para empezar a trabajar en sustitución de su compatriota Tyler Kalinoski, que está lesionado.

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El jugador, que se encontraba sin equipo tras su paso por España y Turquía y con pasado en la NBA, podría debutar este sábado en la segunda jornada de la Liga Endesa ante La Laguna Tenerife en el Palacio Martín Carpena.

El Unicaja dispone en la actualidad solamente de diez jugadores en plenas condiciones físicas con la incorporación de Matt Thomas, ya que están lesionados, además de Kalinoski, el pívot congoleño Yannik Nzosa, el ala-pívot Tyson Pérez y la última del base Alberto Díaz, que estará entre seis y ocho semanas de baja por una rotura en el isquiotibial de la pierna izquierda. EFE

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jrl/agr/cmm