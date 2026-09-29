Daniil Medvedev supera a su compatriota Rublev para hacerse con el título en Hangzhou

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Redacción Deportes, 29 sep (EFE).- El tenista ruso Daniil Medvedev se impuso en la final del torneo ATP 250 de Hangzhou (China), que se disputa sobre pista dura, frente a su compatriota Andrey Rublev por 7-5, 6-4, en el que es el tercer trofeo del número 6 del mundo esta temporada.

Sucede en el palmarés al kazajo Alexander Bublik, que sumó el título en la edición de 2025 tras ganar en la final al francés Valentin Royer. Medvedev es el tercer ganador de un torneo que se incorporó al circuito en 2024.

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Para el ruso, se trata del vigésimo cuarto título ATP de su carrera, el undécimo de categoría 250. Es, además, el tercer abierto que conquista en 2026, después de los de Brisbane (contra Brandon Nakashima) y Dubái (contra Tallon Griekspoor).

Los dos rusos llegaban con un nivel de cansancio similar, tras haber resuelto ambas semifinales este lunes en dos sets. Medvedev ganó al también ruso Roman Safiullin por 7-5, 6-4, y Rublev despachó al francés Kyrian Jacquet por 7-6(0), 6-1.

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Los precedentes entre ambos favorecían a Medvedev, número 6 del ranking ATP, que se había impuesto en siete de los nueve enfrentamientos entre los compatriotas, los últimos tres de manera consecutiva.

Medvedev, más agresivo al resto en el comienzo del partido, dispuso de tres puntos de 'break' repartidos entre el segundo y el tercer juego de Rublev al servicio. Sin embargo, no fue capaz de aprovechar ninguno de ellos, y su compatriota mejoró en el saque para no conceder tantas opciones.

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A base de juegos con 'rallies' muy cortos, de muy pocos puntos, parecía que el primer set llegaría al 'tie break'. Sin embargo, el número 6 del mundo consiguió romper el servicio de su compatriota cuando restaba para el 6-5, y en el siguiente juego cerró la manga (7-5).

Desde ahí, Medvedev metió la directa. Rublev empezó sirviendo el segundo set, y su rival se puso 40-0 de salida, aunque necesitó los tres puntos de 'break' para ponerse 1-0. El número 6 del mundo confirmó la rotura en su turno de saque, colocó el 2-0 en el marcador y ya no perdió la ventaja.

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Con 3-2 en el marcador, Rublev dispuso de dos bolas de rotura, pero Medvedev tiró de galones para salvar su turno de saque y asegurar el 4-2. Finalmente, Medvedev cerró la segunda manga con 6-4 en el electrónico en su primer punto de partido. EFE