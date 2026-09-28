Morant dice que el Gobierno ha protegido a la gente de los desahucios "hasta que Vox, PP y Junts han dicho que no"

Guardar

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que cuando el PSOE llegó al Gobierno, entró en vigor una normativa para impedir desahucios "y eso ha estado en vigor y ha sido prorrogado sucesivamente hasta que hace unos meses PP, Vox y Junts votaron que cayera". "Por tanto, no se puede decir que el Gobierno ha tenido ocho años para proteger a la gente y que no lo ha hecho porque hemos estado protegiendo a la gente hasta que Vox, PP y Junts han dicho que no".

Así lo ha defendido Morant en València, donde ha atendido a los medios con motivo del Debate de Política General que se desarrolla desde este lunes en Les Corts.

PUBLICIDAD

Cuando se le ha planteado que el gobierno que lidera Pedro Sánchez "ha tenido ocho años" para actuar contra los desahucios, la ministra ha hecho "una enmienda a esa afirmación". "Yo era alcaldesa en el año 2015 y a los quince días me planté ante un desahucio en Gandia (Valencia) y me llevé a la mujer y al niño que vivían en esa vivienda y les busqué otra porque en aquel año no había ninguna norma que impidiera los desahucios ni siquiera a las personas más vulnerables o que no tuvieran alternativa habitacional", ha recordado.

La líder de los socialistas valencianos ha agregado que cuando PP, Vox y Junts votaron en contra del real decreto ley del Ejecutivo sobre vivienda "muchos sabíamos que esto iba a pasar y quizás hay una intención detrás de esto". "Cuando escucho a la señora (Isabel Díaz)Ayuso, que tiene empatía cero en el caso de Mari Carmen o de cualquier desahuciado, pienso que ellos quieren que esté pasando esto porque saben que los desahucios le duelen a la izquierda, le duelen a la gente progresista".

PUBLICIDAD

"Pero que nadie tenga ninguna duda --ha enfatizado-- de que esto está pasando por culpa de la derecha y la ultraderecha de nuestro país y, desgraciadamente, no tenemos una mayoría parlamentaria". La ministra ha recalcado que el Gobierno va a intentar que "otra vez la mayoría parlamentaria empatice con la situación de la gente y esté a la altura de los vecinos y las vecinas de toda España".

En este sentido, ha apelado a Junts, "que habla de Cataluña, porque también hay catalanes que pueden ser desahuciados". "Gobernar para las personas es gobernar para la gente que necesita al Estado protegiendo un derecho como es el de la vivienda y eso el Gobierno lo va a seguir haciendo".

PUBLICIDAD

"Pero el Gobierno no lo puede todo", ha advertido Morant, que ha indicado que "el Gobierno es el poder ejecutivo y el poder legislativo son las Cortes Generales y ahí hay que pedirle a todos responsabilidad, no solo a los partidos de izquierda, también a los que en el Congreso votan en contra y hacen que a Mari Carmen la hayan podido desahuciar". "Porque con ese decreto que impide los desahucios a las personas generales, Mari Carmen seguiría en su casa", ha apostillado.

Más allá de los desalojos y sobre las medidas de acceso a la vivienda, Morant ha insistido en que el Gobierno "vamos a hacer lo que podamos", pero ha subrayado su respeto por el Estado autonómico. "Tanto como que me quiero presentar a ser presidenta de la Generalitat", ha recalcado.

PUBLICIDAD

TOPAR PRECIOS

"Y cuando yo sea presidenta de la Generalitat, yo sí voy a topar los precios de la vivienda, Cataluña lo está haciendo. Navarra lo está haciendo. El País Vasco lo está haciendo. Jaume Collboni lo está haciendo en Barcelona. Aquí podríamos estar haciéndolo en Valencia, en Castellón, en Alicante y declarar zonas tensionadas. Eso está ahí ya.

PUBLICIDAD

En el debate de hoy, podríamos estar votando a favor de la aplicación de la Ley de la vivienda, que lo que ha hecho ha sido generar nuevos instrumentos para que las comunidades autónomas puedan proteger a la gente", ha argumentado.

Pero, "desgraciadamente", ha repetido, "la mayoría de comunidades autónomas en España están gobernadas por el PP y no es un tema de echarle la pelota a otro". "Yo me la echo a mí misma y cuando sea presidenta voy a aplicar la Ley de la vivienda, voy a topar los precios del alquiler, voy a declarar zonas tensionadas y voy a generar también un plan antifondos buitre para que, por ejemplo, la familia Aznar no pueda estar a día de hoy comprando todo un bloque de viviendas en València para especular".

PUBLICIDAD

Por último, preguntada sobre las exigencias al PSOE de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (Sumar), Diana Morant ha comentado que "lo que estará diciendo la vicepresidenta es fruto de la impotencia" y ha admitido que ella "también" siente "impotencia y frustración y tenemos que exigirnos más".

"Pero también tenemos que exigir más a quien puede hacer más y no lo está haciendo. En el Gobierno de España tenemos que intentarlo todo, pero en el momento en que el Gobierno de España lo hayamos intentado todo, en el Congreso de los Diputados se tendrá que retratar la gente. Que nadie piense que el Gobierno de España mañana o en cualquier Consejo de Ministros podemos aprobar una ley. El Consejo de Ministros no aprueba leyes. Las leyes las aprueba el Congreso de los Diputados. Entonces habrá que preguntarles, por ejemplo, al señor Pérez Llorca o al señor Feijóo, por qué está ocurriendo esto en España, ha concluido.

PUBLICIDAD